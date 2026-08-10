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南韓高溫乾旱 南部水庫乾涸見底 近兩月降雨量史上第4低

編譯中心／綜合9日電
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南韓慶尚北道永川市寶賢山水庫上游，因持續高溫和乾旱，河床大面積裸露。（歐新社）
南韓慶尚北道永川市寶賢山水庫上游，因持續高溫和乾旱，河床大面積裸露。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓南部兩個月降雨量僅212.1毫米，創1973年來第4低。
  • 重點二：多座水庫水壩水位暴跌，玉泉水庫蓄水率僅剩11.1%
  • 重點三：高溫熱浪推升用電與健康風險，23人已因高溫死亡。

南韓南部地區近期遭遇罕見的高溫與乾旱雙重夾擊，主要水庫、水壩水位明顯下滑，部分水庫甚至已乾涸見底。根據南韓衛星新創公司TelePIX 9日公布的數據，南部截至8月初的兩個月累積降雨量僅212.1毫米，不到往年同期的一半，創下1973年氣象觀測網擴充以來第4低紀錄。

降雨嚴重不足導致南部各大水庫與水壩水位暴跌，甚至大面積乾涸見底。其中慶尚南道昌寧郡的玉泉水庫蓄水表面積在一年內大減 88.8%，蓄水率更從去年同期的八成以上暴跌至 11.1%，大部分區域已變成裸露陸地，僅取水口周邊殘存微量積水。

蔚山的大谷水壩蓄水表面積也縮減了 55.4%，上游支流幾乎乾涸，河床大範圍裸露。全羅北道負責供應農業用水的玉井湖，表面積亦減少約34%。此外，美國NASA衛星資料顯示南部土壤水分顯著流失，以蔚山地區降幅最為劇烈，顯示旱情已深入土地底層。

在乾旱持續惡化的同時，酷熱熱浪更進一步推升了用電壓力與健康危機。8月7日立秋當天南韓多地出現高達40℃ 的罕見氣溫，極端高溫推動當日最高電力需求達到95.321吉瓦，刷新今年最高紀錄。由於備用電力已接近警戒線，隨暑假結束工廠陸續復工，電力緊張情勢恐再升級，促使總統李在明指示加強電網檢查以保障用電安全。

高溫亦對民眾生命安全構成直接威脅，截至8月6日南韓今年已有23人因高溫死亡，其中逾八成者為65歲以上長者。政府報告顯示，立秋後的高溫疾病患者人數更是十年前同期的3倍。

梨花女子大學氣候能源系統工學系教授芮尙郁表示，南韓南部乾旱屬於「乾旱－熱浪複合災害」，熱浪與乾旱同時發生時，災害強度可能高於單一災害，因此造成的損害也會更加嚴重。

首爾大學教授國宗成（音譯）則警告，未來可能出現無降雨期拉長，但降雨時又集中且強烈的「乾旱與暴雨反覆」型態。因此，水庫及水壩管理、農業與工業用水分配，以及城市排水與蓄洪設施，都應納入中長期氣候預測。

精華 FAQ

  • TelePIX數據顯示，南部截至8月初的兩個月累積降雨量只有212.1毫米，不到往年同期一半，並寫下1973年觀測網擴充以來第4低紀錄，旱情相當嚴峻。

  • 慶尚南道昌寧郡玉泉水庫蓄水表面積一年內大減88.8%，蓄水率降至11.1%；蔚山大谷水壩縮減55.4%，上游支流幾乎乾涸，部分區域已裸露成地面。

  • 8月7日多地出現接近40℃高溫，最高電力需求衝上95.321吉瓦；截至8月6日已有23人因高溫死亡，且多為65歲以上長者，顯示健康與供電壓力同步升高。

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