全球最佳移居地 愛沙尼亞奪冠 新加坡居次 美排名107
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新加坡移居顧問機構RUMAVI公布2026年「全球移居指數」，評比全球192個國家與地區，結果出乎意料由愛沙尼亞以72.8分奪冠，新加坡72.6分居次，法國排名79，美國僅拿第107。
這項指數透過24項指標評估各國移居條件，涵蓋生活成本、醫療、安全、數位基礎設施、簽證及就業等面向。RUMAVI強調，排名重點不在單純比較生活品質，而是衡量外國人實際移居、工作及定居的便利程度。
整體榜單方面，愛沙尼亞以72.8分些微擊敗新加坡的72.6分，成為2026年全球最適合移居國家；馬來西亞72.0分排名第3、葡萄牙71.6分為第4名。立陶宛與香港同為71.0分，分居第6與第7，之後依序為聖克里斯多福及尼維斯、捷克與馬爾他。
以色列新消息報新聞網指出，愛沙尼亞能登頂，並非因為氣候或物價特別有吸引力。RUMAVI評估顯示，當地冬季寒冷、日照時間短，氣候舒適度並不突出，但金融與貨幣基礎設施、商業機會，以及對非公民財產權的保障都獲得高分，加上政治與社會穩定、數位公共服務成熟，拉高整體排名。
新加坡以72.6分居全球第2，憑藉完善的金融、貨幣體系及數位基礎設施取得高分，不過高昂的居住成本，加上取得永久居留權的管道較受限，拉低整體表現。
台灣以71.4分排名全球第5，RUMAVI指出，數位基礎設施與醫療品質是主要優勢，人身安全表現也不俗；不過語言障礙、氣候風險，以及較受限的永久居留途徑，仍是移居台灣的主要挑戰。
放眼其他亞太國家，日本位居第17，紐西蘭第18，泰國、澳洲及南韓則分別排名第28、第29與第30。相較之下，不少主要國家名次落在中後段，法國排名第79、巴西第80、印度第100，美國更落至第107；墨西哥、俄羅斯與中國依序位居第112、第121及第125，阿富汗則在192個受評國家與地區中墊底。
愛沙尼亞以72.8分拿下2026年全球移居指數第1名，僅以0.2分些微領先新加坡。評比重點著重外國人實際移居、工作與定居的便利程度。 新加坡以72.6分排名第2，主要優勢是金融體系與數位基礎設施完善，但居住成本高、永久居留管道受限。台灣以71.4分排第5，強項在醫療、數位建設與安全。 內文指出，美國在192個國家與地區中僅列第107，屬於中後段。這反映其移居便利度不如前段國家，與生活成本、制度條件及外國人定居便利性等評比面向有關。
精華 FAQ
愛沙尼亞以72.8分拿下2026年全球移居指數第1名，僅以0.2分些微領先新加坡。評比重點著重外國人實際移居、工作與定居的便利程度。
新加坡以72.6分排名第2，主要優勢是金融體系與數位基礎設施完善，但居住成本高、永久居留管道受限。台灣以71.4分排第5，強項在醫療、數位建設與安全。
內文指出，美國在192個國家與地區中僅列第107，屬於中後段。這反映其移居便利度不如前段國家，與生活成本、制度條件及外國人定居便利性等評比面向有關。
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