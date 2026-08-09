我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

很多人都沒做 醫：吃蔬果前「忘記1步驟」恐增感染風險

才剛起飛就墜湖 猶他州飛行學校小飛機失事1死1傷

伊朗革命衛隊元老接掌最高國安會 分析：人人想當王 或埋內鬥

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗最高領袖顧問雷札伊7月3日在德黑蘭出席前任最高領袖哈米尼告別式。（路透）
伊朗最高領袖顧問雷札伊7月3日在德黑蘭出席前任最高領袖哈米尼告別式。（路透）

紐約時報報導，伊朗最高領袖顧問、伊斯蘭革命衛隊元老級指揮官雷札伊，將升官出任最高國家安全委員會秘書。這項人事任命顯示德黑蘭老一代權力菁英正進一步鞏固權力，且強硬派的革命衛隊正掌握伊朗關鍵決策，試圖牽制主導對美談判代表國會議長卡利巴夫和溫和派總統裴澤斯基安。

研究伊朗安全部隊的田納西大學查塔努加分校教授戈爾卡（Saeid Golkar）認為，但此舉不代表政策將轉向更強硬或務實。他反而預料，雷札伊與同樣曾角逐總統的卡利巴夫恐因政治野心發生衝突，「這樣的組合行不通，每個人都想當國王」。

伊朗總統發言人塔巴塔巴伊（Seyed Mehdi Tabatabaei）9日在社群媒體表示，最高國安會秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）已請辭轉任新職，接下來將由1980年代兩伊戰爭期間領導革命衛隊的雷札伊（Mohsen Rezaei）接任秘書。

伊朗最高國安員會由文官與軍方最高層官員組成，秘書職位名義上由總統任命，實際人選仍由最高領袖決定，在對美戰爭決策上扮演關鍵角色。分析人士指出，左加德本身也是革命衛隊的老將，但並不具備一些現任及前任高層軍事指揮官擁有的權威。

常駐柏林、研究伊朗安全議題的伊朗議題專家阿吉齊（Hamidreza Azizi）表示，雷札伊升任要職顯示伊朗長期掌握安全權力的高層正進一步鞏固自身權勢，而非為政治菁英世代交替、由更年輕一代接班讓路。

雷札伊40多年來活躍於伊朗軍事與政治權力最高層，曾多次參選總統，但未成功。

此舉也顯示伊朗試圖制衡目前主導對美談判的國會議長卡利巴夫。卡利巴夫也是革命衛隊元老級指揮官，且外界普遍認為他與左加德關係密切。

阿吉齊認為，這波國安高層人事調整，可能是穆吉塔巴為「防止卡利巴夫影響力過度膨脹」而採取的制衡手段，表明「內部強硬派正取得上風」。

這波人事調整也被解讀為約束溫和派總統裴澤斯基安。

與穆吉塔巴有姻親關係的強硬派神職人員哈拉齊（Mohammad Bagher Kharrazi）此前便預告雷札伊將接任，稱穆吉塔巴有意藉改組最高國安會牽制裴澤斯基安，甚至要求同樣主張對美外交的外長阿拉奇不得再介入談判。穆吉塔巴與裴澤斯基安辦公室均否認相關說法。

精華 FAQ

  • 他將出任最高國家安全委員會秘書，這是伊朗國安決策核心職位之一，雖名義上由總統任命，實際人選仍由最高領袖決定，對對美政策與戰爭決策影響重大。

  • 因卡利巴夫也是革命衛隊元老，且主導對美談判，雷札伊上位被視為可防止他影響力過度膨脹，顯示穆吉塔巴與強硬派正透過人事布局制衡其他權力中心。

  • 分析指出，這不一定代表政策更強硬或務實，反而可能讓革命衛隊老菁英之間的權力競逐升高，雷札伊與卡利巴夫等人若都想擴大主導權，內鬥風險將上升。

紐約時報 伊朗

上一則

內唐亞胡拒絕加薩方案 和平理事會：唯一可行之路

下一則

日靖國神社 禁穿軍服入內 維護寧靜和尊嚴

延伸閱讀

伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍

伊朗列荷莫茲全面開放條件 要美同意終戰並撤軍
最想談又動武 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

最想談又動武 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統
伊朗突加碼對美國開刁難條件 荷莫茲海峽協議恐生變

伊朗突加碼對美國開刁難條件 荷莫茲海峽協議恐生變
伊朗總統逼最高領袖現身 爆請辭28次換密會…見完反更困惑

伊朗總統逼最高領袖現身 爆請辭28次換密會…見完反更困惑

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
加拿大波特航空。(路透資料照)

孩童不繫安全帶 加拿大航班被迫取消 乘客等到隔晚才能飛

2026-08-09 17:19
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法
閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票

閨蜜騙飛菲律賓「陪散心」中國網紅失蹤3年確認遭撕票