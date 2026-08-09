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日靖國神社 禁穿軍服入內 維護寧靜和尊嚴

編譯中心／綜合9日電
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靖國神社經常有懷著歷史情節的日人扮演日本皇軍前往參拜。圖為2019年日本戰敗投降...
靖國神社經常有懷著歷史情節的日人扮演日本皇軍前往參拜。圖為2019年日本戰敗投降74周年當天情景。（路透資料照片）

東京靖國神社7日公布最新衣著規定，即日起禁止到訪者穿著軍裝和角色扮演（Cosplay）服飾參拜。神社社務所說，靖國神社是慰藉為國捐軀英靈的肅穆場所，此舉旨在維持神聖範圍內的「寧靜和尊嚴」。

日本二戰老兵隨著時間推移幾乎凋零殆盡，但右翼團體成員及其支持者長年會在8月15日「終戰紀念日」身穿二戰日軍軍服參拜，甚至有人扮成納粹德軍士兵。前年1月，自衛隊陸上幕僚長等官兵身穿制服參拜亦曾引發争議，當時防衛省宣稱只屬私人參拜則不違反官方規定。

外界正關注首相高市早苗是否會在15日前往參拜，內閣官房長官木原稔則表示這將由首相本人自行判斷。對上一名參拜靖國的日本首相是跟高市關係密切的安倍晉三，他在2013年12月26日（即第二度拜相一周年當天）前往。

另一方面，日本共同社9日披露，與京都大學教授吉中丈志合作調查發現，二戰期間京都府立醫科大學、九州帝國大學及熊本醫科大學等機構，曾針對住院患者進行非倫理的人體輸血實驗。研究人員使用過期保存血、異型血，甚至馬等動物的「異種血」，對象包含一名9歲骨髓炎男童，部分患者於實驗後死亡。

此類研究亦延伸至海外，研究人員曾於南京的醫院向患者輸注馬血導致1人死亡。此外，共同社6月亦曾於「陸軍軍醫團」1940年的會議紀錄中，發現軍醫學校教官曾對23人進行大量注入馬血等實驗，地點疑位於中國。學者指出，戰時體制降低了醫療倫理門檻，促成相關人體實驗的實施。

精華 FAQ

  • 靖國神社即日起禁止到訪者穿著軍裝，以及角色扮演（Cosplay）服飾參拜。神社表示，這是為了避免場所氛圍失莊重，並維護慰靈空間應有的寧靜與尊嚴。

  • 神社社務所說，靖國神社是慰藉為國捐軀英靈的肅穆場所，若有人以軍服或扮裝入內，容易影響神聖範圍的秩序與氛圍，因此制定新規加以管制。

  • 共同社調查指出，二戰期間京都府立醫科大學、九州帝國大學等機構曾對住院患者進行非倫理輸血實驗，使用過期血、異型血與異種血，甚至造成死亡，且研究也延伸至南京等地。

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