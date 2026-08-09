五角大廈UFO檔案解密：神祕球體曾現中東、太平洋
美國五角大廈公布最新一批解密UFO檔案，內容包括從未曝光的影像、繪圖及相關文件。影片顯示一個神祕球體高速掠過中東住宅區，另有影像拍到一個黑色球體懸浮在太平洋上空，似乎一度消失後重現。
英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普今年稍早透過行政命令，要求公開「不明飛行物」（UFO）文件，五角大廈隨後已分五批解密數百份檔案，並承諾後續還會發布更多資料，首批於5月8日在其網站公布，共161份檔案。
最新公布的一批檔案共有41份，包括十多段影片、三張圖片及20多份PDF文件。最舊的檔案可追溯至1953年，最新的則是今年的資料。以下是最新一批檔案的內容。
2021年在阿曼灣上空拍攝的影片似乎顯示，一個深色「冷球體」以不規則軌跡移動。這個物體乍看之下像是一隻快速飛過的家蠅，據報導其直徑約1.2公尺，屬「不明異常現象」（UAP）。
「不明異常現象」是美國政府及科學家描述這類物體的官方術語。不同於「不明飛行物」，「不明異常現象」不僅可能出現在空中，也可能出現在陸地或水下。
另一段影片是美軍感測器攝影機2025年在中東一處未公開地點拍攝，畫面顯示一個圓形球體直線飛行，越過看似城市住宅區的上空。
根據一份解密的美國聯邦調查局（FBI）文件，一名前軍方飛行員描述，於2023年10月從波士頓飛往都柏林途中，看到天空出現燈光。他聲稱，許多其他飛行員也在午夜至凌晨3時之間目擊類似現象。
這批最新資料共有41份，內容包括十多段影片、3張圖片與20多份PDF文件，涵蓋從1953年至今年的檔案，部分影像首次對外公開。 其中一段是2021年在阿曼灣上空拍到的深色球體，軌跡不規則；另一段則是2025年在中東拍到的圓形球體，直線飛越住宅區上空。 美國政府與科學家改以「不明異常現象」稱呼，因其不只可能出現在空中，也可能在陸地或水下；FBI文件還記錄了飛行員在跨洋航班中的目擊說法。
精華 FAQ
這批最新資料共有41份，內容包括十多段影片、3張圖片與20多份PDF文件，涵蓋從1953年至今年的檔案，部分影像首次對外公開。
其中一段是2021年在阿曼灣上空拍到的深色球體，軌跡不規則；另一段則是2025年在中東拍到的圓形球體，直線飛越住宅區上空。
美國政府與科學家改以「不明異常現象」稱呼，因其不只可能出現在空中，也可能在陸地或水下；FBI文件還記錄了飛行員在跨洋航班中的目擊說法。
上一則
泰國校園血案還原現場 學生要母親別來電「防鈴響」
下一則