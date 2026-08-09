五角大廈UFO檔案解密：神祕球體曾現中東、太平洋

五角大廈公布最新一批解密UFO檔案，圖為影像中神祕白色球體掠過住宅區上空。（取材自戰爭部網頁）

美國五角大廈 公布最新一批解密UFO 檔案，內容包括從未曝光的影像、繪圖及相關文件。影片顯示一個神祕球體高速掠過中東住宅區，另有影像拍到一個黑色球體懸浮在太平洋上空，似乎一度消失後重現。

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普 今年稍早透過行政命令，要求公開「不明飛行物」（UFO）文件，五角大廈隨後已分五批解密數百份檔案，並承諾後續還會發布更多資料，首批於5月8日在其網站公布，共161份檔案。

最新公布的一批檔案共有41份，包括十多段影片、三張圖片及20多份PDF文件。最舊的檔案可追溯至1953年，最新的則是今年的資料。以下是最新一批檔案的內容。

2021年在阿曼灣上空拍攝的影片似乎顯示，一個深色「冷球體」以不規則軌跡移動。這個物體乍看之下像是一隻快速飛過的家蠅，據報導其直徑約1.2公尺，屬「不明異常現象」（UAP）。

「不明異常現象」是美國政府及科學家描述這類物體的官方術語。不同於「不明飛行物」，「不明異常現象」不僅可能出現在空中，也可能出現在陸地或水下。

另一段影片是美軍感測器攝影機2025年在中東一處未公開地點拍攝，畫面顯示一個圓形球體直線飛行，越過看似城市住宅區的上空。

根據一份解密的美國聯邦調查局（FBI）文件，一名前軍方飛行員描述，於2023年10月從波士頓飛往都柏林途中，看到天空出現燈光。他聲稱，許多其他飛行員也在午夜至凌晨3時之間目擊類似現象。