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日本明年防衛預算564億美元新高 軍費增仍減稅 日相挨批「拋售日本」

編譯茅毅／綜合8日電
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日本防衛省2027財年預算編列創新高。圖為日本防衛省。（路透）
日本防衛省2027財年預算編列創新高。圖為日本防衛省。（路透）

日本共同社7日引述多位相關人士報導，防衛省2027財年預算計畫編列創新高的8.9兆日圓（約564億美元）。一位日本政府高官坦言，防衛預算的規模最終可能達10兆日圓（約634億美元）。

該報導說，儘管防衛省此舉是強化日本防衛能力的一環，但也令人擔憂會在東亞引發軍備競賽；且為了確保防衛預算具穩定財源，日本民眾的負擔恐因此變大。

日本政府計畫大量採購「攔截無人機」，應對敵方的「自殺無人機」。主因是無人機比防空飛彈價廉，可望加強日本的續戰能力。防衛省目標結合高功率雷射和微波技術，打造防空網。

人工智慧（AI）的相關預算則用於分析龐大的資料數據與建議攻擊的目標等，以輔助相關人員迅速做出決策，提升自衛隊的指揮管制效能。而無人機和AI相關預算都旨在因應今後的「新型作戰方式」。

另外用於「敵基地攻擊能力」（反擊或先制攻擊能力）的遠程飛彈部分，包括射程約1000公里的「二五式地對艦飛彈」，防衛省將廣泛用於空對艦的「空射型」以及艦對艦的「艦射型」。

日本各省廳必須最晚在8月底，對財務省提出年度概算。防衛省2026財年預算計畫編列8.8兆日圓。防衛省2027財年預算也將反映預定今年底修訂的「防衛力整備計畫」等「安保三文件」內容。

此外，去年10月上台的日相高市早苗採取鮮明的擴張性財政政策路線，但除了「成長投資」和「危機管理投資」，還增加防衛支出，上周並在沒有替代財源下宣布，食品消費稅率將自明年4月起從現行的8%調降至1%。

與此同時，日圓貶值且日本公債價格低，時事通信社等日媒報導，已陷入「拋售日本」的「危險水域」，高市政府揭櫫的「負責任的積極財政」也令人質疑淪為口號。

作為調降食品消費稅的配套措施，日本政府將自明年6月起發放現金補助中低收入戶，金額相當於全年1%的食品消費稅收，以實現食品消費稅的「實質零稅率」。

有鑑於此，市場擔憂高市恐重蹈2022年時任英國首相特拉斯引發的「特拉斯震撼」覆轍。特拉斯當時宣布沒有替代財源的大規模減稅計畫，引發債市動盪。

精華 FAQ

  • 因為編列金額高達8.9兆日圓，創下新高，且官員還透露最終可能逼近10兆日圓。外界認為這顯示日本持續加速擴軍，恐在東亞引發軍備競賽。

  • 重點包括大量採購攔截無人機、結合雷射與微波的防空網，以及用AI分析資料、協助決策與指揮管制，另也擴充可用於反擊的遠程飛彈。

  • 因為她一邊增加防衛支出，一邊又宣布沒有替代財源的食品減稅措施，市場擔心財政紀律惡化，日圓與日債可能受壓，甚至重演特拉斯震撼。

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