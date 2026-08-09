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社媒再號召越境休達、俄趁亂發動資訊戰…歐盟促平台控管

編譯中心／綜合8日電
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上周西班牙飛地休達爆發移民潮越境事件後，歐盟執行委員會已與這兩大社群平台進行會談。中央社引述法新社報導，社群媒體上大量流傳「休達邊境已開放」的假消息，被認為是數以萬計男女老幼湧入休達的主因之一。歐洲聯盟（EU）科技事務主管維爾庫南呼籲Meta及TikTok採取「果斷行動」，控管危機期間的假消息。

維爾庫南表示，「平台必須採取果斷行動，維護數位空間的完整性，特別是在危機情況下。」她強調，「必須加強監管，也要加強與事實查核機構的合作」。她還指出，下周歐盟將「持續追蹤」此案。

歐盟內政和移民事務專員布倫納（Magnus Brunner）稍早表示，休達事件是對歐盟邊境安全以及「假消息抵禦能力」的「考驗」。

儘管西班牙官方強調，最新一波逾7萬人的休達偷渡客「幾乎全部」已經返回摩洛哥，目前社交媒體上有人傳播假消息，醞釀新一輪的移民行動。根據西班牙情報公司「金貓頭鷹」調查，一個擁有10.8萬名成員的臉書群組1日發布新的越境號召，將日期定在8月15日，當天為西班牙的法定假期。

另外，歐洲反假資訊組織「411」最新分析指出，俄羅斯涉嫌利用休達偷渡危機發動資訊戰，大規模散播極右排外言論，企圖藉此破壞歐洲穩定，相關社交平台帳號接觸人數超過50萬。

根據「411」分析約450萬則社交平台貼文後發現，與俄羅斯軍方和情報單位相關的帳號自8月1日起，迅速將偷渡潮定調為有預謀兼涉及某些政府的「襲擊」，並混入反伊斯蘭與反猶太陰謀論。這些假訊息以7種語言高速擴散，首日6小時內即突破72萬人次瀏覽，傳播規模與組織協調能力異常強大。

精華 FAQ

  • 因為社群媒體大量流傳「休達邊境已開放」等假消息，被認為助長越境潮。歐盟希望平台在危機期間採取果斷行動，並與事實查核機構合作。

  • 西班牙官方表示，最新一波逾7萬人的偷渡客幾乎全部已返回摩洛哥；但社群平台仍有人散播新一輪越境號召，甚至指定8月15日作為行動日期。

  • 「411」稱俄羅斯相關軍方與情報帳號疑似利用休達危機發動資訊戰，擴散極右排外言論、反伊斯蘭與反猶太陰謀論，且以7種語言快速傳播。

休達 歐盟 TikTok

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