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休達偷渡潮危機延燒 義大利、西班牙互祭邊境管制

編譯中心／綜合8日電
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西班牙的北非飛地休達在偷渡潮後大部分越境者已回到摩洛哥，但仍有一批滯留的非法入境...
西班牙的北非飛地休達在偷渡潮後大部分越境者已回到摩洛哥，但仍有一批滯留的非法入境者，圖為他們在休達市內公園露宿。（路透）

西班牙飛地休達的移民危機延燒，引發歐盟內部摩擦加劇，西班牙7日宣布，將對來自義大利的旅客實施臨時邊境檢查，以回應義大利因大量移民湧入西班牙北非飛地休達（Ceuta），而對西班牙採取的類似措施。

中央社引述法新社報導，西班牙表示，這項臨時邊境檢查措施將於8月8日午夜起實施，持續至9月7日。

西義兩國這起罕見的爭端源於7月30日至31日，數萬人從摩洛哥越境湧入休達，形成前所未見且造成多人死亡的移民潮。

這起事件激怒包括義大利在內，支持對非法移民採取強硬立場的歐盟成員國，多名歐盟國家領導人揚言暫停西班牙在申根區的自由通行資格。義大利隨後暫停與西班牙間的申根（Schengen）免簽安排一個月。

西班牙7日抨擊這項措施「不公平、違背歐盟利益，且歧視西班牙人民」。外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）指出：「我們敦促義大利政府改正錯誤、停止邊境檢查，並像對待其他歐洲公民一樣對待西班牙人。」阿爾巴雷斯揚言，義大利若不停止相關措施，西班牙將於8月9日前採取「對等措施」。

義大利極右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府隨即表示，8月15日前「無意重新考慮這項決定」。義大利聲稱，西班牙當局預期8月15日將有「新一波移民潮」湧入休達。

梅洛尼辦公室聲明指出：「義大利不接受外國政府就國家安全及邊境管制提出的最後通牒或強加的要求。」西班牙內政部隨即在數小時內宣布對等措施。

根據西班牙官方數據，進入休達的7萬2000人中，已有7萬人返回摩洛哥。西班牙當局表示，有80人在越境過程中死亡。

歐盟法律界人士指出，成員國無權單方面將另一國踢出申根區，義大利的做法在法律上存有爭議，有人權組織批梅洛尼搞「政治秀」。義大利表示，此舉並非針對西班牙，只有在確認安全風險已經消除，沒有非法移民繼續前往歐洲領土，才會重新評估相關決定。

且義大利的邊管措施獲芬蘭和丹麥支持，捷克也呼籲暫停西班牙的申根公約成員國資格，歐洲22國發聯署信，批評西班牙未妥善守護邊界，損害了歐盟的穩定。

根據負責西班牙主要航空業務的相關公司數據，2025年共有約1100萬人從義大利飛往西班牙。一旦雙方加強邊境檢查，兩國人員往來都可能受到影響，並影響申根機制下的自由通行。

精華 FAQ

  • 西班牙是為回應義大利先對西班牙採取類似邊境管制，起因則是休達爆發大規模移民危機後，雙方對邊境安全與申根安排產生衝突。

  • 因為數萬人自摩洛哥湧入休達，造成多人死亡，也讓部分歐盟成員國要求強硬管制，甚至有人主張暫停西班牙的申根自由通行資格。

  • 若西義雙方持續加強邊境檢查，兩國人員往來與航空通行都可能受阻，申根機制下的自由移動也會受到更大壓力與政治爭議。

偷渡 休達 義大利

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