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里約直升機墜毀 哥倫比亞一家3名女性罹難

中央社／里約熱內盧8日綜合外電報導
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巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）今天發生直升機墜毀事故，造成4人罹...
巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）今天發生直升機墜毀事故，造成4人罹難，其中3人是自同一家族的哥倫比亞遊客。（美聯社）

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）今天發生直升機墜毀事故，造成4人罹難，其中3人是自同一家族的哥倫比亞遊客。

法新社報導，墜機地點在植被非常茂密的奇久卡國家公園（Tijuca National Park）。

消防隊證實機上飛行員及3名女性當場被燒死。消防隊公布的照片中，可看到直升機殘骸仍冒著煙，散落在一處陡峭且難以抵達山坡地上。

哥倫比亞駐里約熱內盧總領事巴艾斯（Diana Paez）向法新社表示，罹難的3名女性，是為慶祝一名少女15歲生日而前往巴西的家人。由於直升機僅能載3人，這家族共6人被分為兩批。

巴艾斯說，罹難者為壽星的祖母、姑姑及表親。小壽星原本預計稍後與父親及父親的伴侶搭乘第2班直升機。

今年6月，里約才發生兩架直升機相撞事故，造成6人死亡，其中包括美國歌手奧利佛樹（Oliver Tree）與阿根廷人氣YouTuber普林（Gaspar Prim）。

直升機觀光是許多遊客遊覽濱海城市里約著名景點及自然美景的熱門活動。

里約市長卡瓦列瑞（Eduardo Cavaliere）在社群平台X發文表示，他已要求巴西國家民航局（National Civil Aviation Agency）立即加強監管，確保直升機飛行安全。

精華 FAQ

  • 事故共造成4人死亡，包括1名飛行員與3名女性乘客。消防隊證實，所有罹難者都在墜機後當場被燒死。

  • 她們是來自哥倫比亞同一家族的遊客，分別是壽星的祖母、姑姑及表親。此行是為慶祝一名少女15歲生日。

  • 里約市長卡瓦列列要求巴西國家民航局立即加強監管，確保直升機飛行安全。這也反映當地直升機觀光風險再度受到關注。

哥倫比亞 巴西 墜機

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