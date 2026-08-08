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加拿大卑詩省葡萄酒區野火蔓延 數千居民撤離

中央社／多倫多8日綜合外電報導
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「巴德山脈大火」（Bald Range）目前失控，延燒面積達約9500公頃，迫使...
「巴德山脈大火」（Bald Range）目前失控，延燒面積達約9500公頃，迫使塞默蘭（Summerland）、皮奇蘭（Peachland）以及歐肯納根湖（Okanagan Lake）西側其他地區發布撤離命令。（路透）

加拿大西部卑詩省葡萄酒及果園產區的野火快速蔓延，一夜之間範圍幾乎擴大一倍，當局已下令數千名居民緊急撤離。

路透社報導，「巴德山脈大火」（Bald Range）目前失控，延燒面積達約9500公頃，迫使塞默蘭（Summerland）、皮奇蘭（Peachland）以及歐肯納根湖（Okanagan Lake）西側其他地區發布撤離命令。這一帶是卑詩省的主要葡萄酒產區，也是全加拿大第2大葡萄酒產區。

根據2021年人口普查，塞默蘭居民約1.2萬人，皮奇蘭則約有6500人居住。

塞默蘭市長霍姆斯（Doug Holmes）透過電話受訪時表示：「許多農場都受到影響，我們還不清楚損失了多少建築物，目前人員仍在全力撲滅火勢，我們必須做最壞的打算。」

塞默蘭居民佛里斯（Terry Fries）表示，昨晚看球賽的時候，鄰居還提醒火勢擴大、勸他準備行李。他說：「當時火勢還在遠處，只看得見山後有火光。」直到當局在午夜前後發布撤離命令，他才連夜載著家人北上，逃往規模較大的基羅納（Kelowna）。

位於距離基羅納約45公里處的塞默蘭地區，今天因野火影響發生停電，並對居民發出煮沸飲水警告。市府表示，由於野火導致水流繞過淨水場，未經處理的自來水直接流入供水系統，因此需特別留意飲水安全。

包括安大略省、魁北克省在內的多個加拿大省分，今年也因高溫乾燥天氣助長森林野火，正全力與火勢奮戰。來自墨西哥、澳洲、法國及紐西蘭的消防人員也參與了救火行動。

在卑詩省，持續炎熱乾燥的天氣加劇了火勢蔓延風險，目前約有1500名消防人員投入救災。全省針對100多起火災已發布38項撤離令及49項撤離警示。

根據加拿大跨單位森林消防中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre），今年加拿大全國野火燃燒面積已達400萬公頃。

精華 FAQ

  • 「巴德山脈大火」已擴大到約9500公頃且仍失控，塞默蘭、皮奇蘭與歐肯納根湖西側等地都已發布撤離命令，數千名居民被迫離家。

  • 塞默蘭市長表示許多農場受影響，建築損失仍不明，必須做最壞打算；居民則在午夜前後接獲命令後連夜撤離，情況十分緊急。

  • 卑詩省約有1500名消防人員投入救災，並有多國消防員支援；全省已出現38項撤離令與49項警示，加拿大全國今年燒毀面積已達400萬公頃。

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