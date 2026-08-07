涉殺祖父母再闖學校行凶 泰國14歲槍手父親發聲了

泰國曼谷郊區德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，一根留有彈痕的柱子旁散落著撤離學生留下的物品。（路透）

泰國 曼谷以北一所學校7日發生槍擊 事件，一名青少年槍手開槍行兇後朝自己開槍，最終傷重不治；加上5名教師、一名12歲女童及槍手犯案前殺害的祖父母，整起案件已造成9人死亡、逾30人受傷，成為泰國近年死傷最慘重的校園槍擊事件之一。

CNN報導，事件發生在約有3000名學生的德普西林暖武里學校（Debsirin Nonthaburi School）。警方表示，14歲槍手是該校學生，當天上午闖入校內開槍。CNN查證的影片顯示，驚恐學生擠在課桌下，附近槍聲響起時哭泣不止；另有學生在教職員協助下跑出學校。

一名未具名救難人員告訴路透，當他們抵達現場時，「完全是一片混亂」。他們為背部、胸部及手臂受傷的學生急救，醫師也曾緊急搶救朝自己開槍後情況危急的槍手。緊急救援人員基亞提坤（Kiatikhun Verapongpradith）向路透表示，他曾為受傷槍手實施心肺復甦術。

他說：「我們趕過去後發現，行凶者朝自己頭部右側開槍後倒地。我們一發現他仍有生命跡象，便讓團隊拿來擔架板，將他送往醫院。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，槍手後來傷重不治。警方提供給CNN的照片顯示，校內地板散落著一把手槍及多發彈藥。阿努廷說，槍手當時仍剩30多發彈藥，如果繼續發動攻擊，後果可能嚴重得多。他談到可能的犯案動機時表示，嫌犯一直承受課業壓力。

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曼谷郵報報導，犯案所用的9公釐手槍合法登記在73歲祖父頌吉（Somjit Yimruang）名下。警方與鑑識人員7日搜索槍手位於挽磨通縣（Bang Bua Thong）的住處，發現頌吉及74歲妻子的遺體。

頌吉陳屍一樓廚房，背部中彈，子彈從身體前方穿出；祖母則陳屍樓上臥室，據信在睡夢中遭槍擊。調查人員認為，槍手先殺害祖父母再前往學校，並可能從外側鎖上大門，以防遺體被發現。

泰國第一區地方警察局局長瓦塔納（Wattana Yeejeen）表示，這棟房屋位於安靜的地區，附近居民不多，因此鄰居起初未通報聽見槍聲。調查人員正在分析槍手的桌上型電腦及其他數位證據，初步顯示他曾玩含有暴力內容的電腦遊戲。

有報導指出，調查人員發現，電腦自7月30日起曾被用來觀看5段國外校園槍擊影片，時間約在案發前一周。當局已查扣9台電腦或電子裝置，但強調仍在檢查相關檔案及網路活動，尚未確定影片是否與行凶動機有直接關聯。

槍手的親屬形容他安靜、品行良好，大部分時間都在玩電腦遊戲。叔叔表示，姪子父母分居後自幼與祖父母同住，成績還算不錯，很少外出，也沒有明顯的壓力、衝突或行為問題。

叔叔說，頌吉從不允許家人把玩槍枝，平時將槍鎖在衣櫃內，他無法解釋姪子如何得知鑰匙藏在哪裡。槍手的父親告訴CNN，他完全不知道兒子為何發動攻擊，並稱兒子「學業成績很好」且「有罪」，但不知道兒子涉嫌犯案的原因。