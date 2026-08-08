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北韓高溫破紀錄 官媒宣傳吃狗肉湯消暑「稱灑腳背也變藥」

編譯中心／綜合7日電
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北韓領導人金正恩。(路透)
北韓領導人金正恩。(路透)

朝鮮半島受到熱浪侵襲之際，北韓官媒向民眾宣傳吃狗肉湯或蔘雞湯（samgyetang）等方式消暑，並將金正恩（Kim Jong Un）形塑為與人民一同忍受嚴峻天候的領導人。

北韓國營電視台報導，北韓6日氣溫飆升至攝氏36.7度，寫下該國有氣象紀錄以來最高溫。

路透報導，隨著濕熱的夜晚接踵而至，北韓官媒罕見關注一年中最炎熱的夏季時期，當地俗稱「三伏天」。

最受矚目的官媒建議包括食用狗肉湯，反映北韓傳統觀念認為這道料理有助民眾因應夏季燠熱。

北韓共產黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）2日發布保健專題，援引平壤綜合醫院一名醫師說法，建議民眾食用西瓜、小黃瓜、綠豆等清涼退火的食物，以及食用狗肉湯、魚粥和紅豆粥等食品補充營養。

勞動新聞另外發表一篇文章介紹狗肉湯，形容這是傳統夏令食品並引述俗諺說：「在三伏天，就算狗肉湯灑到腳背上，也會變成藥」。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）在5日的報導中盛讚蔘雞湯，稱許多顧客前往平壤餐廳享用這道料理，藉此消暑。北韓國營中央電視台（KCTV）本周稍早也播報有關高溫下健康管理的特輯，建議多補充水分，並對游泳和戶外運動提供建議。

此外，「勞動新聞」提到金正恩2013年夏季視察一處工地時，當時他汗流浹背衣服都濕透了。當時有官員建議金正恩避免在這種天氣外出視察，但金正恩回答：「即使天氣再怎麼熱，必須為人民完成的工作還是得做。」

「勞動新聞」還提到，金正恩2018年堅持冒雨走在崎嶇山路上，為溫泉渡假村尋覓適合的地址。

不過，目前未見金正恩在這次熱浪期間採取具體行動的細節。

精華 FAQ

  • 官媒建議民眾食用狗肉湯、蔘雞湯、魚粥與紅豆粥，並多吃西瓜、小黃瓜和綠豆等清涼食物，同時補充水分，以因應炎熱潮濕的夏季。

  • 北韓國營電視台報導，6日氣溫飆升到攝氏36.7度，寫下該國有氣象紀錄以來的最高溫，顯示當地正遭遇相當罕見且嚴峻的熱浪。

  • 勞動新聞回顧金正恩過去在酷熱與雨天仍堅持外出視察、為人民完成工作，藉此塑造他與民眾共同承受天候考驗的領導者形象。

北韓 金正恩 熱浪

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