德國熱浪河流水位創新低 長毛象骨骸、納粹沉船露出水面
歐洲今夏熱浪不斷，德國萊茵河與多瑙河水位降至新低點，不僅影響河運，也讓長年埋藏河床下的歷史遺跡重見天日，包括象徵飢荒年代的「飢餓石」、二戰時期納粹德軍沉船及長毛猛瑪象骨骸，都相繼露出水面。
降雨不足及持續高溫使得德國主要河川蒸發量大增，水位急速下降。萊茵河科隆地區水位近日跌至67公分，創1813年有紀錄以來新低。
低水位也意外揭開河床下的歷史。中央社綜合德媒報導，從數百年前記錄旱災與飢荒的「飢餓石」、昔日萊茵河捕鰻漁船，到冰河時期猛瑪象骨骸及二戰納粹德軍沉船，都因萊茵河與多瑙河水位降至異常低點而陸續現身。
在萊茵河畔沃姆斯（Worms）附近，多塊被稱為「飢餓石」（Hungersteine）的刻字石塊因河水退去再度現身。
這類石塊是早期中歐居民留下的低水位標記，歷史可追溯至15世紀。當時遇到乾旱的居民會在石頭上刻下年份、水位或警語，提醒後人低水位往往伴隨糧食短缺及飢荒，其中最著名的飢餓石則刻有「如果你看見我，就哭吧」的警語。
由於通常只有在嚴重乾旱、河川水位降至異常低點時才會露出，「飢餓石」也被視為記錄歐洲極端氣候的重要歷史遺跡。
在德國北萊茵邦諾伊斯（Neuss）與多馬根（Dormagen）之間，一艘傳統捕鰻漁船（Aalschokker）的殘骸也因河水退去而重見天日。
鰻漁船是萊茵河流域特有的捕魚船型，漁民過去利用大型漁網攔截順流而下的歐洲鰻魚。隨著航運發展與漁業沒落，這類船隻已幾乎絕跡。平時僅有桅杆露出水面的沉船，如今整艘船身清晰可見。
保加利亞多瑙河畔里亞霍沃村（Rjahovo）一名居民日前在因乾旱裸露的河床沙洲上發現大型骨骸，經當地博物館專家勘查後，確認為疑似猛瑪象遺骸。目前已辨識出下顎骨、象牙及肋骨等部位，研究人員正進一步調查其年代與保存狀況。
根據當地歷史博物館，這頭生活於冰河時期的大型哺乳動物，可能在數千年前陷入當地沼澤死亡，其遺骸隨後被河流沉積物掩埋。由於今年多瑙河水位降至異常低點，埋藏多年的骨骸才得以顯露。
而在塞爾維亞東部普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河河段，低水位也讓多艘二戰時期德軍沉船露出水面。這些船艦原屬納粹德國黑海艦隊，1944年德軍撤退、遭蘇聯多瑙河艦隊追擊期間，為阻止追兵沿河推進，德軍將約200艘船艦鑿沉，試圖封鎖航道。
新聞指出，德國受影響最明顯的是萊茵河與多瑙河。由於降雨不足、持續高溫，河川蒸發量增加，導致水位急速下降，甚至出現創紀錄的低點。 萊茵河與多瑙河水位下降後，飢餓石、傳統捕鰻漁船殘骸、疑似猛瑪象骨骸，以及二戰時期納粹德軍沉船，都陸續從河床下顯現。 它們不只是低水位下的偶發發現，也反映歐洲極端氣候與歷史記憶的交會。飢餓石原本就是旱災警示，而沉船與骨骸則見證戰爭與遠古環境變遷。
精華 FAQ
新聞指出，德國受影響最明顯的是萊茵河與多瑙河。由於降雨不足、持續高溫，河川蒸發量增加，導致水位急速下降，甚至出現創紀錄的低點。
萊茵河與多瑙河水位下降後，飢餓石、傳統捕鰻漁船殘骸、疑似猛瑪象骨骸，以及二戰時期納粹德軍沉船，都陸續從河床下顯現。
它們不只是低水位下的偶發發現，也反映歐洲極端氣候與歷史記憶的交會。飢餓石原本就是旱災警示，而沉船與骨骸則見證戰爭與遠古環境變遷。
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