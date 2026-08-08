德國熱浪河流水位創新低 長毛象骨骸、納粹沉船露出水面

歐洲今夏熱浪不斷，德國萊茵河與多瑙河水位降至新低點，多塊被稱為「飢餓石」的刻字石塊因河水退去再度現身。(路透)

歐洲今夏熱浪 不斷，德國 萊茵河與多瑙河水位降至新低點，不僅影響河運，也讓長年埋藏河床下的歷史遺跡重見天日，包括象徵飢荒年代的「飢餓石」、二戰時期納粹 德軍沉船及長毛猛瑪象骨骸，都相繼露出水面。

降雨不足及持續高溫使得德國主要河川蒸發量大增，水位急速下降。萊茵河科隆地區水位近日跌至67公分，創1813年有紀錄以來新低。

低水位也意外揭開河床下的歷史。中央社綜合德媒報導，從數百年前記錄旱災與飢荒的「飢餓石」、昔日萊茵河捕鰻漁船，到冰河時期猛瑪象骨骸及二戰納粹德軍沉船，都因萊茵河與多瑙河水位降至異常低點而陸續現身。

在萊茵河畔沃姆斯（Worms）附近，多塊被稱為「飢餓石」（Hungersteine）的刻字石塊因河水退去再度現身。

這類石塊是早期中歐居民留下的低水位標記，歷史可追溯至15世紀。當時遇到乾旱的居民會在石頭上刻下年份、水位或警語，提醒後人低水位往往伴隨糧食短缺及飢荒，其中最著名的飢餓石則刻有「如果你看見我，就哭吧」的警語。

由於通常只有在嚴重乾旱、河川水位降至異常低點時才會露出，「飢餓石」也被視為記錄歐洲極端氣候的重要歷史遺跡。

在德國北萊茵邦諾伊斯（Neuss）與多馬根（Dormagen）之間，一艘傳統捕鰻漁船（Aalschokker）的殘骸也因河水退去而重見天日。

鰻漁船是萊茵河流域特有的捕魚船型，漁民過去利用大型漁網攔截順流而下的歐洲鰻魚。隨著航運發展與漁業沒落，這類船隻已幾乎絕跡。平時僅有桅杆露出水面的沉船，如今整艘船身清晰可見。

保加利亞多瑙河畔里亞霍沃村（Rjahovo）一名居民日前在因乾旱裸露的河床沙洲上發現大型骨骸，經當地博物館專家勘查後，確認為疑似猛瑪象遺骸。目前已辨識出下顎骨、象牙及肋骨等部位，研究人員正進一步調查其年代與保存狀況。

根據當地歷史博物館，這頭生活於冰河時期的大型哺乳動物，可能在數千年前陷入當地沼澤死亡，其遺骸隨後被河流沉積物掩埋。由於今年多瑙河水位降至異常低點，埋藏多年的骨骸才得以顯露。

而在塞爾維亞東部普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河河段，低水位也讓多艘二戰時期德軍沉船露出水面。這些船艦原屬納粹德國黑海艦隊，1944年德軍撤退、遭蘇聯多瑙河艦隊追擊期間，為阻止追兵沿河推進，德軍將約200艘船艦鑿沉，試圖封鎖航道。