我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

德國熱浪河流水位創新低 長毛象骨骸、納粹沉船露出水面

編譯中心／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲今夏熱浪不斷，德國萊茵河與多瑙河水位降至新低點，多塊被稱為「飢餓石」的刻字石...
歐洲今夏熱浪不斷，德國萊茵河與多瑙河水位降至新低點，多塊被稱為「飢餓石」的刻字石塊因河水退去再度現身。(路透)

歐洲今夏熱浪不斷，德國萊茵河與多瑙河水位降至新低點，不僅影響河運，也讓長年埋藏河床下的歷史遺跡重見天日，包括象徵飢荒年代的「飢餓石」、二戰時期納粹德軍沉船及長毛猛瑪象骨骸，都相繼露出水面。

降雨不足及持續高溫使得德國主要河川蒸發量大增，水位急速下降。萊茵河科隆地區水位近日跌至67公分，創1813年有紀錄以來新低。

低水位也意外揭開河床下的歷史。中央社綜合德媒報導，從數百年前記錄旱災與飢荒的「飢餓石」、昔日萊茵河捕鰻漁船，到冰河時期猛瑪象骨骸及二戰納粹德軍沉船，都因萊茵河與多瑙河水位降至異常低點而陸續現身。

在萊茵河畔沃姆斯（Worms）附近，多塊被稱為「飢餓石」（Hungersteine）的刻字石塊因河水退去再度現身。

這類石塊是早期中歐居民留下的低水位標記，歷史可追溯至15世紀。當時遇到乾旱的居民會在石頭上刻下年份、水位或警語，提醒後人低水位往往伴隨糧食短缺及飢荒，其中最著名的飢餓石則刻有「如果你看見我，就哭吧」的警語。

由於通常只有在嚴重乾旱、河川水位降至異常低點時才會露出，「飢餓石」也被視為記錄歐洲極端氣候的重要歷史遺跡。

在德國北萊茵邦諾伊斯（Neuss）與多馬根（Dormagen）之間，一艘傳統捕鰻漁船（Aalschokker）的殘骸也因河水退去而重見天日。

鰻漁船是萊茵河流域特有的捕魚船型，漁民過去利用大型漁網攔截順流而下的歐洲鰻魚。隨著航運發展與漁業沒落，這類船隻已幾乎絕跡。平時僅有桅杆露出水面的沉船，如今整艘船身清晰可見。

保加利亞多瑙河畔里亞霍沃村（Rjahovo）一名居民日前在因乾旱裸露的河床沙洲上發現大型骨骸，經當地博物館專家勘查後，確認為疑似猛瑪象遺骸。目前已辨識出下顎骨、象牙及肋骨等部位，研究人員正進一步調查其年代與保存狀況。

根據當地歷史博物館，這頭生活於冰河時期的大型哺乳動物，可能在數千年前陷入當地沼澤死亡，其遺骸隨後被河流沉積物掩埋。由於今年多瑙河水位降至異常低點，埋藏多年的骨骸才得以顯露。

而在塞爾維亞東部普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河河段，低水位也讓多艘二戰時期德軍沉船露出水面。這些船艦原屬納粹德國黑海艦隊，1944年德軍撤退、遭蘇聯多瑙河艦隊追擊期間，為阻止追兵沿河推進，德軍將約200艘船艦鑿沉，試圖封鎖航道。

精華 FAQ

  • 新聞指出，德國受影響最明顯的是萊茵河與多瑙河。由於降雨不足、持續高溫，河川蒸發量增加，導致水位急速下降，甚至出現創紀錄的低點。

  • 萊茵河與多瑙河水位下降後，飢餓石、傳統捕鰻漁船殘骸、疑似猛瑪象骨骸，以及二戰時期納粹德軍沉船，都陸續從河床下顯現。

  • 它們不只是低水位下的偶發發現，也反映歐洲極端氣候與歷史記憶的交會。飢餓石原本就是旱災警示，而沉船與骨骸則見證戰爭與遠古環境變遷。

納粹 德國 熱浪

上一則

北韓高溫破紀錄 官媒宣傳吃狗肉湯消暑「稱灑腳背也變藥」

下一則

沙烏地、巴基斯坦、土耳其簽共同防禦協定 伊朗怒指1後果

延伸閱讀

干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產

干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產
歐洲熱浪恐成新常態 推升天災險保費

歐洲熱浪恐成新常態 推升天災險保費
極端熱浪襲歐美… 德國已死逾萬人 10年新高

極端熱浪襲歐美… 德國已死逾萬人 10年新高
瑞士過去90天降雨偏少 天乾物燥森林禁火航運承壓

瑞士過去90天降雨偏少 天乾物燥森林禁火航運承壓

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
美國海軍飛彈驅逐艦「保羅．漢密爾頓號」2023年5月19日通過荷莫茲海峽。（美聯社）

把美軍踢出波灣？伊朗提1條件重開荷莫茲 藉機測川普底線

2026-08-08 01:32
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」