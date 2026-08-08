泰少年槍殺祖父母又到校殺師生7人 自轟身亡

曼谷發生校園槍案，學生疏散後與親屬相擁而泣。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 泰國一名14歲少年先殺祖父母後闖入校園開槍，造成包括自己在內10死、逾30傷，警方正調查其動機與預謀細節。

泰國 官員7日證實，一名14歲青少年先在家中槍殺祖父母，再到學校槍殺兩位教師、三名職員與兩名學生，之後開槍自轟身亡。包括槍手在內，共造成十死。 警方仍在調查案發經過與動機。

案發後泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul；另譯陳錫堯)說，「這是極其可怕的事件，原本不該發生；這種事怎會發生在我國？」

案發地點是毗鄰首都曼谷的泰國暖武里府邦(Nonthaburi)庫艾區公立「帖詩琳中學」(Debsirin Nonthaburi School)。一名18歲學生對路透描述說，自己一開始以為是鞭炮聲或有人敲打東西；「我起初沒想到是槍聲。砰、砰好幾聲，接著就安靜下來，然後又開始」。

嫌犯是九年級學生，穿該校紫色體育服，背黑色斜背包，其遺體在校內教室被發現，另有逾30人受傷，其中九人重傷。根據地方當局資料，該校2025學年度有約3100名學生及147名教師。該校名聲不差，每年都有畢業生進入泰國大學名校。

根據對案發現場的清理及初步調查，警方找到一把九毫米手槍和34發子彈，這把手槍登記在嫌犯的祖父名下；嫌犯到校後至少開26槍。警方已封鎖該校，進一步調查犯案動機。

警方目前仍在釐清嫌犯的犯案動機，分析嫌犯的電腦後發現，嫌犯在7月30日觀看了5段發生在國外的校園槍擊案相關影片，但警方強調，這些影片與嫌犯犯案之間的關聯性仍待釐清。

阿努廷7日赴該校時稱，嫌犯的行為顯示是預謀犯案，「嫌犯好友對警方說，他因課業壓力而深感焦慮」。阿努廷表示，他將和國家警察總長討論槍枝管制問題。他還透露，一項管制槍枝的新法規已制定中，但他不支持在學校設X光機。

根據「曼谷郵報」報導，由於父母離異，嫌犯從小就與祖父母以及叔叔同住。嫌犯祖父的屍體在廚房，背部中彈；祖母屍體在臥室床上。警方相信嫌犯從後開槍射殺了正在廚房做早餐的祖父，然後又槍殺了仍在睡夢中的祖母。嫌犯父親在接受警方訊問後，也情緒極度激動地對現場記者表示，自己代替兒子向社會致歉。

泰國是全東南亞擁槍率最高的國家，約1000萬把槍在國內流通，相當於每七人就有一把槍。本案是泰國自2022年以來最嚴重的大規模殺人案。這是泰國今年第二起校園槍擊案。泰南的宋卡府合艾市一所學校2月發生槍擊案，一名青少年闖入校園和劫持師生，釀成校長罹難、兩名學生受傷。

曼谷發生校園槍案，警方及救護人員用擔架抬出一具具屍體。(路透)