我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

泰校園槍擊增至7死15傷 學生槍手書包藏大量子彈

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，學生疏散後與親屬...
泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，學生疏散後與親屬相擁。(路透)

泰國曼谷以北的暖武里府挽奎縣7日發生校園槍擊事件，一名學生開槍，初步造成至少1名教師死亡、另外4人受傷，隨後自殺身亡。

路透報導，事件發生在曼谷西北郊的德普西林暖武里學校（Debsirin Nonthaburi School）。緊急救援人員流傳的照片顯示，大批學生從校內湧出，救護車則在現場救援。一張照片可見一人躺在救護車外的擔架上，另一人則由醫護人員照料。

暖武里府警察局指揮官德差披．孔迪（Dechrapee Kongdee）中校證實傷亡情況，並表示涉嫌開槍者已自殺。一名18歲學生告訴路透，他起初以為是鞭炮爆炸，或有人敲擊物體。他說：「我一開始沒想到是槍聲。槍聲很多，砰、砰、砰，接著安靜下來，然後又開始了。」

泰媒Khaosod與泰國問詢報報導，死亡人數隨後增至7人，包括3名教師、3名學生及犯案者；犯案者的遺體在校內一間教室被發現。另有15人受傷送醫。

有關單位將傷者送往附近醫院治療，並將仍留在校內的學生帶離現場。多名家長隨後趕到學校接回子女，部分教師的親屬得知消息後痛哭。

報導指出，情勢平息後，官員進入學校清理現場並展開調查，初步在犯案者的書包內搜出一把手槍及大量子彈。調查人員已將子彈列為證物，警方並封鎖學校，調查事件原因及犯案動機。

泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，學生奔跑撤離校園...
泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，學生奔跑撤離校園。(路透)

泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，緊急救援人員與民...
泰國曼谷郊區暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校7日發生槍擊事件，緊急救援人員與民眾聚集在校外。(路透)

精華 FAQ

  • 根據後續報導，這起事件死亡人數增至7人，包括3名教師、3名學生及犯案者；另有15人受傷送醫，屬於一起重大校園槍擊悲劇。

  • 報導指出，涉案學生先在校內開槍，之後自殺身亡。警方進一步在其書包內查獲1把手槍及大量子彈，相關彈藥已被列為證物。

  • 救援人員將傷者送往附近醫院治療，並把留在校內的學生疏散離開；警方封鎖學校、清理現場並展開調查，家長也趕到學校接回子女。

槍擊 泰國

上一則

傳伊朗擬禁美國、以色列船隻通行荷莫茲海峽 違者罰貨值20%

下一則

法總統大選倒數8個月 親俄網絡針對3名參選人造謠

延伸閱讀

泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷

泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷
泰國南部襲擊事件釀5死6傷 軍方展開大規模追緝

泰國南部襲擊事件釀5死6傷 軍方展開大規模追緝
愛達荷州In-N-Out驚傳槍響 至少3死2傷 槍手身亡

愛達荷州In-N-Out驚傳槍響 至少3死2傷 槍手身亡
俄羅斯姊弟在泰國遭殺害埋屍 又牽出一家三口命案

俄羅斯姊弟在泰國遭殺害埋屍 又牽出一家三口命案

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯