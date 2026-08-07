廣島原爆81年 高市稱目前堅持非核3原則 不提未來引質疑

日本首相高市早苗6日出席在廣島原爆81周年和平紀念儀式，致詞表示「目前」堅持「非核三原則」。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高市早苗在廣島原爆81周年致詞，僅稱目前堅持非核3原則。

高市早苗在廣島原爆81周年致詞，僅稱目前堅持非核3原則。 重點二： 她未明言未來是否維持非核3原則，引發日媒與在野黨質疑。

她未明言未來是否維持非核3原則，引發日媒與在野黨質疑。 重點三：過去著作曾主張不引進核武不切實際，顯示其修法傾向。

日本 廣島市6日紀念美國於二戰末期投下原子彈81周年的「原爆日」。去年10月就任的高市早苗 6日首次以首相身分，在廣島市和平紀念公園舉行的和平紀念儀式致詞。她在致詞時和之後的記者會都只說，日本「目前」堅持「非核三原則」。

非核三原則是日本的基本核政策，即「不擁有、不生產、不引進」核武器。日本首位諾貝爾和平獎得主是1974年時任首相的佐藤榮作，他因簽署「禁止核子擴散條約」（NPT）與發表非核三原則而獲頒該獎項。

高市致詞時指稱，「日本目前堅持非核三原則，作為唯一在戰爭受原子彈轟炸的國家，正擔負今後努力不懈地實現無核武世界的使命」。

上述儀式後，高市參觀位於該公園的原爆資料館，並在簽名冊寫下「祈求和平」。隨後她在記者會重申，日本政府目前在政策方針上，堅持非核三原則。

對於是否計畫在預定今年底修改的日本「國家安保戰略」等「安保三文件」調整非核三原則，高市則避談，只說目前不便置評文字的表述方式。

日本新聞網（NNN）及共同社等日媒報導說，高市6日對非核三原則的相關說法，和歷任首相的相比有所變化。近年首相多使用「將繼續堅持」之類含有未來政策方向的用語，例如去年致詞的首相石破茂，更別提眾議員選區涵蓋廣島市的前首相岸田文雄。但她這次僅止於說明現狀，只說「目前、正」堅持非核三原則，為日後加以修改預留餘地。

日媒報導還說，高市這次的相關說法，可能反映出她一向主張修改非核三原則的立場。

高市在前年出版的「國力研究：讓日本列島既強大又富饒」一書表明，關於非核三原則的不引進，若（日本）期待美國提供（核武的）延伸性嚇阻，「那（堅持）不引進就不切實際」。

對此，在野黨「中道改革聯合」代表（黨魁）小川淳也指出，高市提到非核三原則是好事，但她僅止於說明現狀，缺乏未來將繼續堅持的決心。

另一方面，高市早苗3日前往熊本地震災區勘災，因官邸發布配有背景音樂的視察影片與默哀照片引發爭議；此外，針對網路流傳高市在避難所「僅停留3分鐘」的說法，官邸也出面澄清實際停留了51分鐘。

針對社群流傳高市在冰川中學避難所僅巡視3分鐘的傳言，內閣廣報官佐伯耕三4日引用「時事通信」行程說明，高市於3日下午3時13分抵達、4時4分離開，總計停留51分鐘，期間與町長會談並與災民交換意見，強調網路傳言與事實不符。

同時，首相官邸官方X發布長約1分53秒、配有背景音樂（BGM）的勘災影片，被網友質疑宛如「宣傳片」。內閣官房長官木原稔對此表示，精簡影片為一貫做法，配樂是為讓國民更易理解視察情況。據悉，岸田文雄、安倍晉三與石破茂政府過去發布視察影片時，也曾搭配背景音樂。

日本首相高市早苗6日在廣島紀念1945年原子彈爆炸遇難者的紀念碑前敬獻花圈後離開，背景是保存完好的原子彈爆炸圓頂屋。(路透)