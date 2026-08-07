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消除政變隱患 李在明促加速三軍官校合併 直接點名陸軍

編譯周辰陽／綜合6日電
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南韓總統李在明（右）5日在總統府青瓦台召開政府部門工作報告會，要求國防部加快推進...
南韓總統李在明（右）5日在總統府青瓦台召開政府部門工作報告會，要求國防部加快推進陸海空三軍官校整合工作，並表示：「三次政變的核心人物都是陸軍官校出身，卻從未有人被追究責任。」。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李在明促速推三軍官校合併，稱可降低政變隱患。
  • 重點二：他直接點名陸軍官校，質疑歷次政變未有人究責。
  • 重點三：軍方憂心改革帶來內部分化，陸軍校友會也公開反駁。

南韓政府正推動陸海空三軍官校合併，消除軍校派系化引發軍事政變的隱患，引發軍方反彈。南韓總統李在明5日敦促加快推動之餘，也直接點名陸軍，表示：「三次政變的核心人物都是陸軍官校出身，卻從未有人被追究責任。」

南韓陸海空三軍目前各自設有官校。南韓中央日報報導，政府7月16日公布基本計畫，將在大田設立四年制「國軍士官學校」。李在明5日在外交、國安部門工作報告會議上詢問國防部長安圭佰：「軍事政變一共發生過幾次？」隨後追問：「全都發生在陸軍內部，也都是陸軍官校出身者所為，曾有人因此被追究責任嗎？」

安圭佰回答「沒有」後，李在明反問：「那今後是不是還可能再次發生？」他隨後提到前總統尹錫悅發動的「1203」緊急戒嚴事件，表示：「大韓民國明明已經實現民主化，誰能想到陸軍將領竟會響應並發動軍事政變，以維護特定權力？」

他還說：「如果當時政變成功，如今很可能就是陸軍上尉坐鎮居民自治中心進行監視，各家媒體也都會有陸軍官校出身人員前往進行網路審查。」

陸軍官校出身者在南韓將官中占比過高的問題，也被搬上檯面。國防部表示，全軍375名將官中，陸軍官校出身者超過半數。李在明指出：「基層軍官中，陸軍官校出身者原本就不多，但職位愈高，幾乎全被陸軍官校壟斷，難道不是這樣嗎？」

李在明又稱，特定軍種長期占據軍隊主導地位，不時發動軍事政變導致國家陷入危機，但卻不承擔任何責任，這種現象極不合理，整合三軍軍官學校有望降低這種可能性。

李在明還提及前政府的緊急戒嚴事件稱，誰都想像不到，在南韓實現民主化、成為發達國家後，陸軍將領竟會參與軍事政變。雖然此事已經過去，也得到平息，但絕不能就此輕易了結。

李在明同時催促三軍官校合併，表示：「要迅速、強力推動，動作要快一點。不能只是嘴上說說，推動速度實在有點慢。」

安圭佰回應：「目前正經歷相當艱難的過程。」李在明則反問：「世上哪有不艱難的改革？」

報導指出，李在明意在加快推動合併方案，但相關發言令軍方內外頗感尷尬。有人擔憂，這可能將部分軍人的越軌行為歸咎於整個培訓機構，加劇不同出身背景軍人之間的矛盾；公開點名特定軍校究責，也可能給外界留下政治報復的印象。

南韓陸軍官校總校友會當天發表聲明反駁稱：「將責任一概歸咎於特定教育機構，對國家安全也毫無助益。」

精華 FAQ

  • 他認為三軍各自辦學容易形成派系與特定軍種壟斷，長期下來可能增加軍事政變風險，因此主張整合官校、降低類似事件再度發生的可能。

  • 他詢問歷次軍事政變是否都發生在陸軍內部，並指出核心人物多為陸軍官校出身且未被追責，藉此質疑制度長期放任同一背景者掌握軍權。

  • 部分軍方人士擔心把少數越軌行為歸咎整個培訓機構，會加深不同出身軍人間矛盾；陸軍校友會也批評，將責任一概推給特定學校無助國安。

南韓 國防部 李在明

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