劍橋最年輕非裔教授涉抄襲請辭 學術資歷、豬頭威脅也被戳破

遭控論文涉抄襲，劍橋最年輕的非裔阿爾戴教授已請辭；圖為他於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 劍橋教授阿爾戴遭指論文涉抄襲與履歷誇大，在校方重啟調查後請辭；外界並質疑其多項公開說法與勵志經歷並不可信。

劍橋大學教育社會學教授阿爾戴(Jason Arday)因遭指控論文涉抄襲、個人經歷與學術資歷疑似誇大，在校方宣布將針對其學歷與職涯展開新一輪調查後，已宣布辭職。

衛報報導，阿爾戴的學術研究、個人履歷及各項公開說法近日接連受到外界質疑。他於5日晚間發表聲明表示：「持續不斷的指控、揣測與輿論，已對我以及我所愛的人造成沉重打擊。」

他表示：「我懷著沉重的心情宣布，即日起辭去劍橋大學及耶穌學院(Jesus College)的職務。」他說：「能夠獲聘擔任劍橋大學社會學教授，是我職業生涯中無可比擬的榮耀，也是我人生最大的專業成就。」

然而，在外界連日深入檢視他的過往著作與公開發言，並指出多項疑點後，阿爾戴表示，他已認定「唯有離開，才能讓這段風波畫下句點」。

出版商西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)原定於本月稍晚出版阿爾戴的回憶錄，如今隨著他請辭，新書出版及宣傳行程可能延後，甚至取消。

阿爾戴是劍橋大學史上最年輕的非裔 教授，其克服逆境的勵志故事曾廣受媒體報導。事件爆發初期，劍橋大學曾公開力挺他，稱他是「惡意攻擊行動的受害者」。

然而，隨著外界對其個人說法的質疑愈來愈多，校方高層開始擔心事件已危及劍橋大學的聲譽。

劍橋大學5日晚間表示，因收到「新的資訊」，將針對阿爾戴的學術資格及職涯經歷展開調查。

聲明也表示，目前另有數起涉及學術不端行為的投訴，將依照校方研究誠信政策持續處理。

外界認為，這次新一輪調查很可能是阿爾戴長年宣稱曾在多所知名大學擔任訪問學者或客座教授所引發。

例如，自2018年起，他在公開簡介中多次自稱，曾任俄亥俄州立大學(Ohio State University)訪問學者或訪問教授，但俄亥俄州立大學已否認他曾以任何身分受聘於該校。

衛報展開調查，發現阿爾戴過去公開宣稱的大額募款事蹟，以及曾遭持刀蒙面歹徒攻擊等經歷，皆存在與事實不符或無法證實之處。

阿爾戴過去曾宣稱，自己曾在35天內完成30場馬拉松、6天跑完600哩，並多年來募得500萬英鎊善款。面對外界質疑後，他修改部分說法，改稱自己是某募款團隊的一員，但因法律因素無法透露該團隊名稱。

阿爾戴也曾向衛報表示，自獲聘劍橋大學後，他多次遭受威脅，包括有人將一個被砍下的豬頭送到他父母住處。不過，後續調查並未發現任何證據足以支持這項說法。