韓足協爆違法消費 為世界盃等7賽事 性賄賂外籍裁判10餘人

南韓足球界爆出曾多次動用官方信用卡違法消費，提供20名外籍裁判及比賽監督官不當性招待；圖為南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓足協2011至2012年間被揭違法動用法人卡消費。

韓足協2011至2012年間被揭違法動用法人卡消費。 重點二： 報告指曾為7場國家隊賽事外籍裁判提供性招待。

報告指曾為7場國家隊賽事外籍裁判提供性招待。 重點三：文體部認定足協違規違法，足協稱細節難以查證。

南韓 足球界爆出大醜聞。南韓主流媒體 JTBC獨家揭露一份政府內部調查報告，指出大韓足球協會（KFA）曾在 2011年至2012年間，多次動用官方信用卡（法務卡）違法消費，為多達20名執法國家隊比賽的外籍裁判及比賽監督官提供不當性招待。

JTBC「新聞室」6日獨家報導，韓國國會某議員辦公室從文化體育觀光部2016年對大韓足球協會的一份調查文件中，確認該協會在2011年3月至2012年3月間、共7場國家隊賽事（含2014巴西世界盃 預選賽對科威特、2012倫敦奧運最終預選賽對阿曼、卡達等）中，向十餘名當值外籍裁判與監督官提供性招待，部分費用以協會法人卡在首爾驛三洞、慶尚南道昌原、蔚山等地的按摩店結算。

在文體部的調查文件中，負責結帳的裁判局職員A某供稱：「按摩費用確實包含性交易費用，但這是外籍裁判在抵達機場或飯店時先主動提出要求，我們才進行招待。」時任裁判局幹部B某宣稱：「外籍裁判搭乘長途飛機過來，表示身體不舒服，我們只是出於好心，希望能照顧好他們的情緒。」

對於足協方面的辯解，文體部並不採信。文體部在交叉比對多名足協內部人員陳述、信用卡消費明細及足協提交的說明材料後，認定上述行為均屬利用公款提供性招待的違規違法事實。

這份審計結果當年並未對外公開，直到JTBC取得文件才曝光。多家韓媒均已跟進報導並引述聯合新聞社消息證實此事，足協方面也回應稱「文件保存期限已過，難以查證細節，現已建立法人卡使用的嚴格管理制度」。