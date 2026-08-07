我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

韓足協爆違法消費 為世界盃等7賽事 性賄賂外籍裁判10餘人

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓足球界爆出曾多次動用官方信用卡違法消費，提供20名外籍裁判及比賽監督官不當性...
南韓足球界爆出曾多次動用官方信用卡違法消費，提供20名外籍裁判及比賽監督官不當性招待；圖為南韓足球隊6月世界盃比賽對陣南非的檔案照。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓足協2011至2012年間被揭違法動用法人卡消費。
  • 重點二：報告指曾為7場國家隊賽事外籍裁判提供性招待。
  • 重點三：文體部認定足協違規違法，足協稱細節難以查證。

南韓足球界爆出大醜聞。南韓主流媒體 JTBC獨家揭露一份政府內部調查報告，指出大韓足球協會（KFA）曾在 2011年至2012年間，多次動用官方信用卡（法務卡）違法消費，為多達20名執法國家隊比賽的外籍裁判及比賽監督官提供不當性招待。

JTBC「新聞室」6日獨家報導，韓國國會某議員辦公室從文化體育觀光部2016年對大韓足球協會的一份調查文件中，確認該協會在2011年3月至2012年3月間、共7場國家隊賽事（含2014巴西世界盃預選賽對科威特、2012倫敦奧運最終預選賽對阿曼、卡達等）中，向十餘名當值外籍裁判與監督官提供性招待，部分費用以協會法人卡在首爾驛三洞、慶尚南道昌原、蔚山等地的按摩店結算。

在文體部的調查文件中，負責結帳的裁判局職員A某供稱：「按摩費用確實包含性交易費用，但這是外籍裁判在抵達機場或飯店時先主動提出要求，我們才進行招待。」時任裁判局幹部B某宣稱：「外籍裁判搭乘長途飛機過來，表示身體不舒服，我們只是出於好心，希望能照顧好他們的情緒。」

對於足協方面的辯解，文體部並不採信。文體部在交叉比對多名足協內部人員陳述、信用卡消費明細及足協提交的說明材料後，認定上述行為均屬利用公款提供性招待的違規違法事實。

這份審計結果當年並未對外公開，直到JTBC取得文件才曝光。多家韓媒均已跟進報導並引述聯合新聞社消息證實此事，足協方面也回應稱「文件保存期限已過，難以查證細節，現已建立法人卡使用的嚴格管理制度」。

精華 FAQ

  • 核心指控是大韓足球協會在2011年至2012年間，多次動用官方信用卡違法消費，替多名執法國家隊比賽的外籍裁判與監督官安排性招待，屬公款不當使用。

  • 事件發生於2011年3月至2012年3月，涵蓋共7場國家隊賽事，包括2014巴西世界盃預選賽對科威特，以及2012倫敦奧運最終預選賽對阿曼、卡達等。

  • 文體部交叉比對陳述與消費明細後，認定足協確有利用公款提供性招待的違規違法事實；足協則表示文件保存期限已過，難以查證細節，並稱已加強法人卡管理。

南韓 世界盃

上一則

埃及32歲知名女星跨國販毒一審判死 同夥12人下場相同

下一則

伊朗阿曼協議草案 擬禁美以船隻通行荷莫茲 敵對國須先賠償

延伸閱讀

世界盃／南韓主帥任命不當介入？韓警證實突襲搜查足協

世界盃／南韓主帥任命不當介入？韓警證實突襲搜查足協
世界盃決賽後打架 FIFA啟動紀律調查 阿根廷3人恐禁賽多場

世界盃決賽後打架 FIFA啟動紀律調查 阿根廷3人恐禁賽多場
FIFA主席想什麼？世界盃「商業資產化」引發的權力博弈

FIFA主席想什麼？世界盃「商業資產化」引發的權力博弈
世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解

世界盃決賽主裁判 溫西奇宣布退休 留下西阿恩怨未解

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
阿爾戴於2012年7月23日，擔任奧運聖火傳遞的火炬手。(美聯社)

抄襲、造假、豬頭威脅全被戳破 劍橋最年輕黑人教授請辭

2026-08-06 12:59
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
英國劍橋大學教育社會學教授阿爾戴陷入多重爭議。(取自劍橋大學官網)

劍橋最年輕黑人教授陷風暴 論文疑抄襲、勵志故事掀疑雲

2026-08-04 13:48

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯