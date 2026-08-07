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埃及32歲知名女星跨國販毒一審判死 同夥12人下場相同

編譯中心／綜合6日電
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埃及知名女星哈里發涉跨國販毒，埃及法院4日對哈里發以及另外12名被告判處死刑。（...
埃及知名女星哈里發涉跨國販毒，埃及法院4日對哈里發以及另外12名被告判處死刑。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：埃及女星哈里發涉跨國製毒販毒，一審與12名同夥同判死刑。
  • 重點二：警方去年查獲逾750公斤毒品原料與製毒設備，案情規模龐大。
  • 重點三：死刑判決仍須送交大穆夫提審核，且被告後續仍可依法上訴。

埃及法院4日對近年規模最大的毒品案作出判決，將埃及知名女星哈里發以及另外12名被告一審判處死刑。此案不僅震撼埃及社會，也再次凸顯埃及對毒品犯罪「零容忍」的嚴厲政策。

埃及媒體「埃及獨立報」5日報導，埃及警方去年4月逮捕知名女星哈里發（Sarah Khalifa）等28人，並查獲超過750公斤毒品原料、製毒設備及大量現金。他們涉嫌成立跨國犯罪集團，製造、運輸及販售合成毒品。

據報導，埃及開羅法院認定本案情節重大，4日依法判處哈里發等13名被告死刑，另有多人被判無期徒刑及長期監禁。

不過，依照埃及司法程序，一審死刑判決須先送交國家最高宗教機構「大穆夫提」（Grand Mufti）提出法律宗教意見，預計於9月5日作出裁決。其後，被告可循上訴程序尋求救濟，此案尚未定讞。

現年32歲的哈里發並非埃及一線女明星，但因陸續與埃及足球界人士及多名演藝名人傳出緋聞，具有相當知名度，形象偏向時尚名媛與電視名人，也是娛樂新聞版面常客。

哈里發過去曾參與電視節目主持工作，也以模特兒身分活躍於娛樂性節目及商業活動，經常出席時尚與藝文公開場合，在IG及臉書累積超過300萬名追蹤者。她涉入大型毒品案，震撼埃及社會。

此案也凸顯埃及持續加強打擊毒品犯罪。埃及政府近年將毒品問題列為重大公安議題，警方擴大掃蕩製毒、販毒及跨境走私網絡，尤其針對近年快速增加的合成毒品市場祭出高壓執法。

依照埃及法律，若涉及大規模販毒、組織犯罪或情節特別重大案件，法院可判處死刑。法院每年均作出數百件死刑判決，但並非所有案件都會執行。

埃及是全球保留死刑的國家之一，也是中東及北非地區執行死刑數量相對較多的國家。埃及死刑適用範圍涵蓋謀殺、恐怖主義及部分重大毒品犯罪。

根據國際特赦組織（Amnesty International）2025年全球死刑報告，埃及去年死刑判決為492件，已知執行23件死刑，其中包括數起重大毒品案。

埃及執業律師哈立德（Khalid）告訴中央社，哈里發案因具公眾人物身分，加上涉案規模龐大，未來若最終維持死刑判決，將成為近年埃及最受矚目的演藝圈刑事案件。

哈立德指出，此案也再次反映埃及政府對毒品犯罪採取「零容忍」政策，以及死刑制度在當地司法體系中的重要地位。

精華 FAQ

  • 法院4日認定案件情節重大，將哈里發與另外12名被告一審判處死刑，另有多人被判無期徒刑或長期監禁，顯示本案屬於埃及近年最嚴重的毒品案件之一。

  • 埃及警方去年4月逮捕28人，並查獲超過750公斤毒品原料、製毒設備及大量現金，研判他們涉嫌組成跨國犯罪集團，從事製造、運輸與販售合成毒品。

  • 依埃及司法程序，一審死刑須先送交大穆夫提提出法律宗教意見，預計9月5日裁決；之後被告仍可提起上訴，因此目前判決尚未最終確定。

埃及 死刑

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