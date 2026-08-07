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發文曾提犯罪集團 墨西哥擁60萬粉絲網紅直播遭槍殺

編譯周辰陽／綜合6日電
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墨西哥網紅加斯特盧姆4日在錫那羅亞州庫利亞坎一家速食店外與朋友直播時遭槍擊身亡，...
墨西哥網紅加斯特盧姆4日在錫那羅亞州庫利亞坎一家速食店外與朋友直播時遭槍擊身亡，鑑識人員與警察在命案現場調查採證。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：墨西哥網紅加斯特盧姆直播時，遭機車槍手近距離射殺身亡。
  • 重點二：他在TikTok擁有60萬粉絲，曾發文提及某犯罪集團派系。
  • 重點三：當局正調查凶案動機，並追查是否與幫派衝突有關。

墨西哥地方及聯邦當局表示，網紅加斯特盧姆（César Gastélum）4日在西北部城市庫利亞坎（Culiacán）一家速食店前直播時遭槍擊身亡。

CNN與衛報報導，加斯特盧姆在TikTok擁有超過60萬名追蹤者，以製作喜劇影片聞名根。據網路流傳影像，加斯特盧姆與2名朋友在一家速食店外拍攝影片時，一輛載有駕駛與後座乘客的機車突然停在他們身旁，駕駛隨即掏槍近距離射殺加斯特盧姆。

錫那羅亞州（Sinaloa）一名安全官員向路透證實加斯特盧姆的死訊，並表示大規模維安行動已經展開。墨西哥聯邦安全內閣5日表示，當局正在調查這起攻擊是否可能與社群媒體上的「多則貼文」有關，加斯特盧姆在其中一些貼文中「提到某個犯罪集團的一個派系」。聯邦當局正與錫那羅亞州檢察署共同分析「監視器影像及其他證據，以查明並逮捕犯案者」。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）5日強調，當局正在調查這起事件，以查明犯案者身分。她在晨間記者會上表示：「必須逮捕實際犯案者，若有幕後主使，也必須將他繩之以法，並查明這起悲劇性凶殺案的犯案動機。」

庫利亞坎及錫那羅亞州其他城市近期深受組織犯罪所苦。根據非政府組織國際危機組織（International Crisis Group）近期發布的報告，錫那羅亞販毒集團兩大派系「馬約幫」（Los Mayos）與「小查波幫」（Los Chapitos），自2024年9月以來持續以武力爭奪地盤。雙方都動用槍械、裝甲車甚至無人機，並以暴力手段恐嚇對手，導致當地暴力程度居高不下，錫那羅亞州數個地區的日常生活也受到擾亂。

CNN指出，這起案件與2025年5月發生的另一起網紅命案相似。當時，墨西哥美妝網紅馬爾克斯（Valeria Márquez）在哈利斯科州薩波潘（Zapopan）一家美容院進行TikTok直播期間遭槍擊身亡。

墨西哥當局事後逮捕犯罪組織「洛斯R」（Los Rs）首領阿爾瓦雷斯．阿亞拉（Ramón Ángel Álvarez Ayala），並認定他與馬爾克斯命案有關。聯邦安全部長賈西亞．哈福奇（Omar García Harfuch）表示，阿爾瓦雷斯．阿亞拉目前在逃的兒子法蘭西斯科（Francisco）曾與馬爾克斯有「戀愛關係」，並數度威脅她；「一切跡象都顯示」，法蘭西斯科要求父親殺害馬爾克斯。

精華 FAQ

  • 他4日在庫利亞坎一家速食店前與朋友拍片直播時，遭騎機車的槍手近距離開槍射殺，整個過程被網路流傳影像拍下，隨後被證實死亡。

  • 聯邦安全內閣表示，加斯特盧姆曾在多則社群貼文中提到某犯罪集團的一個派系，因此正分析監視器影像與其他證據，研判是否與這些貼文或地方幫派衝突相關。

  • CNN指出，此案與2025年5月美妝網紅馬爾克斯直播遭槍殺相似。該案後來有人被捕，當局也認定與犯罪組織及戀愛糾紛、威脅行為可能有關。

槍擊 墨西哥 TikTok

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