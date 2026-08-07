出生就炒股？南韓爸媽瘋幫新生兒開戶 拚「時間+複利」
南韓家長為了讓子女提早累積財富，把起跑線愈畫愈前面：新生兒可能還不會翻身爬行，投資帳戶已經開好了。
南韓市值最大券商未來資產證券表示，截至6月，未滿一歲嬰兒的證券帳戶增至約1.5萬個，幾乎是去年同期的三倍。未滿九歲兒童的新開戶數也大增近60%，達約18.5萬。
這股熱潮一方面由南韓AI行情點火帶動，另一方面也反映出，為人父母者正提早為下一代規畫財富。他們認為，與其把錢鎖在定存，不如用時間換複利。由於南韓股市波動大，不少父母也把資金投向海外市場。
擔任護理師的李惠媛（音譯）說，投資金額大小不重要，時間才是關鍵。她家老大四歲時開戶，老二一出生就開始「投資」，每月投入30萬至40萬韓元，主要買進追蹤史坦普500指數的美國ETF。
白領上班族李俊赫（音譯）也為剛出生的女兒開戶。他說：「我想送給女兒的禮物，不是玩具，是『時間』和『複利』。」他定期小額布局南韓半導體股，以及美國實體AI相關個股。
專家說，這代表南韓家庭的理財觀正在轉向。從過去拚買房，逐漸改用股票幫孩子累積資產。持有未滿兩年的房地產，稅率最高可達70%；相較之下，多數散戶出售南韓上市股票免繳資本利得稅，誘因很明顯。
另一個助力是開戶方便。南韓自2023年起允許監護人用手機，遠端替子女開戶，免去跑銀行臨櫃的麻煩。券商KakaoPay甚至喊出，明年出生的嬰兒每人贈送價值10萬韓元的股票，搶客搶到產房門口。
多數父母認為，與其把錢放定存，不如趁孩子年紀小時拉長投資時間，讓複利發揮效果，因此新生兒一出生就先開戶布局。 截至6月，未滿1歲嬰兒證券帳戶約1.5萬個，幾乎是去年同期3倍；未滿9歲兒童的新開戶也增加近60%，達約18.5萬個。 除了AI行情帶動與股市投資熱潮外，房地產短期持有稅負高、股票多數免資本利得稅，加上可用手機遠端替子女開戶，都讓家庭更願意把錢轉向股市。
精華 FAQ
多數父母認為，與其把錢放定存，不如趁孩子年紀小時拉長投資時間，讓複利發揮效果，因此新生兒一出生就先開戶布局。
截至6月，未滿1歲嬰兒證券帳戶約1.5萬個，幾乎是去年同期3倍；未滿9歲兒童的新開戶也增加近60%，達約18.5萬個。
除了AI行情帶動與股市投資熱潮外，房地產短期持有稅負高、股票多數免資本利得稅，加上可用手機遠端替子女開戶，都讓家庭更願意把錢轉向股市。
上一則
泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷
下一則