泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷
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泰國一名地區官員7日表示，曼谷以北一所學校發生槍擊事件，警方初步確認涉嫌開槍者為學生。
路透與泰國「問詢報」報導，事件發生在暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校（Debsirin Nonthaburi School），初步造成4至5人受傷。派萊邦警察局（Plai Bang Police Station）接獲通報後派員趕赴學校，封鎖現場並呼籲民眾不要直播。傷者情況及犯案動機等細節尚未公布。
▲ 影片來源：X＠ThaiEnquirer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
根據泰媒Khaosod在X發布的當地時間上午10時30分初步更新，事件已造成15人受傷、2人死亡，其中1人傷勢嚴重。現場仍在交火，行凶者尚未落網。該則訊息提醒民眾避開相關路段、勿在現場直播，並儘快離開該地區。
▲ 影片來源：X平台＠KhaosodOnline（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
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