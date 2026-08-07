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泰國爆校園槍擊 學生開槍已釀2死15傷

編譯周辰陽／即時報導
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泰國曼谷以北的暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校發生槍擊事件。（取材自X/@Kh...
泰國曼谷以北的暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校發生槍擊事件。（取材自X/@Khaosodonline）

泰國一名地區官員7日表示，曼谷以北一所學校發生槍擊事件，警方初步確認涉嫌開槍者為學生。

路透與泰國「問詢報」報導，事件發生在暖武里府挽奎縣的德普西林暖武里學校（Debsirin Nonthaburi School），初步造成4至5人受傷。派萊邦警察局（Plai Bang Police Station）接獲通報後派員趕赴學校，封鎖現場並呼籲民眾不要直播。傷者情況及犯案動機等細節尚未公布。

▲ 影片來源：X＠ThaiEnquirer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據泰媒Khaosod在X發布的當地時間上午10時30分初步更新，事件已造成15人受傷、2人死亡，其中1人傷勢嚴重。現場仍在交火，行凶者尚未落網。該則訊息提醒民眾避開相關路段、勿在現場直播，並儘快離開該地區。

▲ 影片來源：X平台＠KhaosodOnline（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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