今年第6次 北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

圖為4月南韓首爾火車站電視螢幕播放北韓發射飛彈的新聞報導。（美聯社）

南韓聯合參謀本部及日本 防衛省6日表示，北韓 同日下午5時（美東時間同日上午4時）多，朝日本海發射彈道飛彈 。

這是北韓今年第6次發射彈道飛彈，上次是4月19日。

防衛省指出，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外。