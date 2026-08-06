今年第6次 北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外
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南韓聯合參謀本部及日本防衛省6日表示，北韓同日下午5時（美東時間同日上午4時）多，朝日本海發射彈道飛彈。
這是北韓今年第6次發射彈道飛彈，上次是4月19日。
防衛省指出，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外。
南韓聯合參謀本部及日本防衛省表示，北韓在6日下午5時左右，朝日本海方向發射1枚彈道飛彈；美東時間則約為同日上午4時。 這是北韓今年第6次發射彈道飛彈。報導並提到，上一次試射時間是在4月19日，顯示其近期仍持續進行軍事挑釁。 日本防衛省指出，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外，表示未落入日本劃定的經濟海域範圍內，相關單位仍持續監控情勢。
精華 FAQ
南韓聯合參謀本部及日本防衛省表示，北韓在6日下午5時左右，朝日本海方向發射1枚彈道飛彈；美東時間則約為同日上午4時。
這是北韓今年第6次發射彈道飛彈。報導並提到，上一次試射時間是在4月19日，顯示其近期仍持續進行軍事挑釁。
日本防衛省指出，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外，表示未落入日本劃定的經濟海域範圍內，相關單位仍持續監控情勢。
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