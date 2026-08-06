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今年第6次 北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

編譯茅毅／即時報導
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圖為4月南韓首爾火車站電視螢幕播放北韓發射飛彈的新聞報導。（美聯社）
圖為4月南韓首爾火車站電視螢幕播放北韓發射飛彈的新聞報導。（美聯社）

南韓聯合參謀本部及日本防衛省6日表示，北韓同日下午5時（美東時間同日上午4時）多，朝日本海發射彈道飛彈

這是北韓今年第6次發射彈道飛彈，上次是4月19日。

防衛省指出，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

精華 FAQ

  • 南韓聯合參謀本部及日本防衛省表示，北韓在6日下午5時左右，朝日本海方向發射1枚彈道飛彈；美東時間則約為同日上午4時。

  • 這是北韓今年第6次發射彈道飛彈。報導並提到，上一次試射時間是在4月19日，顯示其近期仍持續進行軍事挑釁。

  • 日本防衛省指出，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）外，表示未落入日本劃定的經濟海域範圍內，相關單位仍持續監控情勢。

北韓 彈道飛彈 日本

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