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她掀加拿大油氣大省獨立風暴 亞伯達10月19日公投決定下一步

編譯季晶晶／綜合外電
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加拿大亞伯達省將於10月19日舉行公投，決定是否啟動走向獨立公投的程序。圖為該省...
加拿大亞伯達省將於10月19日舉行公投，決定是否啟動走向獨立公投的程序。圖為該省省長史密斯。（美聯社）

加拿大油氣重鎮亞伯達省將於10月19日舉行公投，詢問民眾是否支持留在加拿大，或啟動程序，走向第二場具約束力的獨立公投。消息震動全國。亞伯達省貢獻龐大油氣收入，加拿大又正與美國陷入貿易摩擦，公投可能衝擊國家團結與經濟。

省長史密斯（Danielle Smith）強調，她希望亞伯達省續留加拿大。不過，她降低發起公投的連署門檻，又修改法律，為獨派鋪路。批評者指控她煽動民眾不滿情緒，是在進行一場政治豪賭。

該省約有500萬人，史密斯表示，已有70萬人參與支持或反對獨立的連署。

民調顯示，30%民眾支持脫離加拿大。但分析指出，部分選民可能把公投當成向聯邦政府表達不滿的機會，推高支持票。史密斯所屬的聯合保守黨選民中，更有過半支持分離。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）批評，這場公投是「危險的虛張聲勢」，可能損害加拿大作為可靠商業夥伴的國際信譽。其他省長與商界也警告，政治不確定性可能打擊投資。

精華 FAQ

  • 公投將詢問民眾是否支持留在加拿大，或啟動程序，走向第二場具約束力的獨立公投。這被視為決定亞伯達未來政治方向的重要一步。

  • 史密斯公開表示希望亞伯達續留加拿大，但同時降低發起公投的連署門檻，並修改相關法律，讓獨派更容易推進下一步，因此遭批評是在政治上下注。

  • 總理卡尼認為這是危險的虛張聲勢，可能損害加拿大作為可靠商業夥伴的國際信譽；其他省長與商界則警告，政治不確定性恐打擊投資與經濟穩定。

公投 加拿大

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