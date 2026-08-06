李在明拚重啟京元線尋兩韓和平 南韓內閣因1觀念內訌

北韓曾於2024年炸毀兩韓跨境公路與鐵路，以切斷交通。（朝中社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 統一部提議停用「主敵」稱呼，重建兩韓和平共處框架。

統一部提議停用「主敵」稱呼，重建兩韓和平共處框架。 重點二： 明年擬重啟停擺10年的京元線南韓段修復工程。

明年擬重啟停擺10年的京元線南韓段修復工程。 重點三：外交部長趙顯批評構想理想化，內閣對朝政策出現分歧。

南韓 政府外交與安全部門5日上午於青瓦台舉行下半年工作計畫報告會。南韓統一部在會中提出「韓半島和平共處發展構想」，提議停止將北韓 稱為「主要敵人」，並計畫於明年重啟停擺10年的京元線南北鐵路連接工程。然而，外交部長官趙顯隨後在新聞發佈會上公開質疑統一部長官鄭東泳的構想過於「理想主義」、現實上難以實現，罕見展現出南韓內閣兩大部門在對朝政策上的重大分歧。

綜合路透、韓聯社報導，統一部長官鄭東泳在簡報中表示，重建南北關係應從「彼此直呼對方名稱」開始，提議放棄「主敵」等助長對立與仇恨的措辭，改用北韓正式國名「朝鮮民主主義人民共和國」，並推進討論不以「吸收統一論」為前提的新統一方案。統一部指出，「韓半島和平共處發展構想」包含三個基本方向：相互尊重與互惠合作、以和平方式化解矛盾與管控危機、推動實現韓半島無核化與東北亞和平。

在實務合作方面，統一部計畫明年重啟京元線（首爾至北韓元山）南韓段修復工程。該工程自2015年啟動後，因2016年兩韓關係惡化而停工達10年；儘管北韓曾於2024年炸毀跨境公路與鐵路，南韓政府仍決定先行動工，並設定於2029年完工。此外，統一部擬修訂「南北韓合作基金」規定，擴大資金用途至和平經濟區建設、民間統一計畫及北韓研究。安全政策上，統一部希望恢復2018年「919軍事協議」效力，和平利用非軍事區（DMZ），並遵循尊重北韓體制、不追求吸收統一、避免敵對行動等三大原則，同時計畫於9月聯合國大會及11月APEC峰會期間推動中美兩韓四方會談。

對於統一部的提案，南韓總統李在明 態度相對審慎。李在明指出，修改稱呼在南韓國內仍存有爭議，且善意能否產生預期效果取決於客觀形勢。面對北韓的冷淡回應，推動參與政策有時「就像是在沒有回聲的虛空中大喊」，但為了和平共存，政府仍須堅持推行相關政策。

然而，南韓外交部長官趙顯在會後新聞發佈會上直接對統一部的計畫提出質疑。趙顯表示，外交部普遍走現實主義路線，統一部提出的構想屬於理想主義，從現實角度來看極難實現。他指出，重啟四方談判「現實上極具難度」，印尼曾試圖斡旋兩韓對話但未獲平壤回應，政府後續將把北韓議題列為與中國外交部長王毅會談的首要項目。趙顯強調，政府對朝政策基調並無較大變化，且統一部提出的相關構想並未經過國家安保會議常任委員會的討論。

京元線南北鐵路工程