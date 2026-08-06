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紐時：川普是最不懂伊朗的總統 愛打又想談充滿挫折

編譯周辰陽／綜合5日電
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文章重點整理：

  • 重點一：川普自認善於對付對手，卻始終看不透伊朗領導層。
  • 重點二：紐時指出，美伊僵局將帶來政治代價與油價波動。
  • 重點三：歷任美總統多難理解伊朗，歐巴馬是少數達成協議者。

美國總統川普自認擅長看透並利用對手，但伊朗領導人卻令他困惑。他上周告訴記者：「他們所做的一切只會讓我生氣。他們就是讓我生氣。」3日又怒指伊朗與美國打交道時「奸詐得令人難以置信」。紐約時報4日分析，這顯示川普仍難以理解伊朗對手，接下來可能面臨更多挫折。

紐時指出，川普難以與伊朗達成有利協議，將讓他付出政治代價，荷莫茲海峽周邊持續衝突也導致油價波動，損害美國消費者與全球經濟利益。不過，他絕非第一位看不懂伊朗的美國總統。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，歷任美國總統都曾試圖破解伊朗權力結構及領導思維，但大多未能成功。研究伊朗數十年的中央情報局前分析師波拉克指出，川普可能是「最不了解伊朗領導階層」的美國總統。

波拉克說：「川普展現了美國對伊朗的挫折感。他是最渴望與伊朗達成協議的人，也是最愛打伊朗的人。他發現，兩者都未能讓他得到想要的結果。」

美伊衝突以來，川普對伊朗最高領袖穆吉塔巴及其副手的評價變來變去，稱對方是「瘋子」、「講理的人」、「瘋狂的混蛋」、「非常聰明」，顯示他根本摸不清對方。

美伊關係一次較為實際的改善契機出現在1997年。伊朗改革派哈塔米當選總統後，呼籲與美國建立良好關係；當時的美國總統柯林頓以恢復進口伊朗開心果和地毯等善意措施回應，國務卿歐布萊特甚至為中情局支持1953年伊朗政變道歉。

然而，伊朗強硬派仍反對哈塔米的溫和願景，部分原因是與美國和解將威脅反西方意識形態根基。卡內基國際和平基金會伊朗問題專家薩賈普爾表示，哈塔米後來私下透露，哈米尼認為伊朗永遠不可能與美國和解。

歷任總統中，只有歐巴馬成功與伊朗達成重大外交協議，也就是2015年以限制伊朗核子計畫換取放寬經濟制裁的協議，但伊朗無意進一步改善雙方關係，原因之一是不信任美國。伊朗是對的，川普2018年片面撕毀核子協議，雙方又逐漸走向衝突與戰爭。

美國資深中東外交官羅斯指：「伊朗人對我們的了解，似乎勝過我們對他們的。」他指出，川普急於結束戰爭，更讓伊朗取得優勢，「他們把我們的急迫視為可利用的籌碼，他們認定時間站在他們那邊」。

精華 FAQ

  • 紐時認為川普雖自詡擅長看透對手，卻對伊朗領導階層始終缺乏理解，因此在施壓、談判與衝突之間反覆搖擺，結果多半未能取得他想要的成果。

  • 報導指出，若川普無法與伊朗達成有利協議，將面臨政治代價；同時荷莫茲海峽周邊衝突也會推高油價波動，傷害美國消費者與全球經濟。

  • 只有歐巴馬曾與伊朗達成重大外交協議，也就是2015年核協議，以限制伊朗核計畫換取制裁放寬；但川普2018年片面退出，讓雙方再度走向對立。

伊朗 川普 油價

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