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拿日本永居變難 外國人收入須高於日本家庭平均收入

編譯周辰陽／綜合4日電
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日本4日公布外國人永久居留許可指導方針修正草案，包括要求年收入必須持續高於日本人...
日本4日公布外國人永久居留許可指導方針修正草案，包括要求年收入必須持續高於日本人家庭的平均收入，也要求「積極為日本帶來利益」；圖為京都街頭。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本擬提高永久居留審查門檻，收入須高於日本家庭平均。
  • 重點二：草案新增年金與資產條件，並要求具體為日本帶來利益。
  • 重點三：日本人配偶等特例也將收緊，居留年限條件同步提高。

日本出入國在留管理廳4日公布外國人永久居留許可指導方針修正草案，首次明文規定，永久居留需要「特別審慎的審查」，並嚴格化相關條件，包括要求年收入必須持續高於日本人家庭的平均收入，也要求「積極為日本帶來利益」。

共同社與時事通信社報導，這是高市政府以「有序共生社會」為口號推動的外國人政策之一。入管廳即日起實施公眾意見徵詢，預定10月完成修正，2027年4月起實施，但收入條件計畫適用於今年4月以後提出的申請。

法務大臣平口洋在記者會上說明：「考量到永久居民是最穩定的居留資格，為確保不會成為公共負擔，做出必要修正。」

「出入國管理及難民認定法」規定的永久居留許可條件包括：1.品行良好；2.擁有能夠獨立維持生計的資產或技能；3.符合日本的利益。

現行指導方針針對第2項的判定標準為「日常生活不會成為公共負擔，且可望在未來維持穩定生活」。修正草案則提高標準，改為要求「具有與日本人同等水準以上的經濟條件」，並將參考總務省的家庭收支調查、厚生勞動省的國民生活基礎調查及國稅廳的民間薪資實態統計調查，要求年收入持續高於日本人家庭的平均年收入。

此外，草案也新增年金條件，要求申請人未來預計可領取的年金，原則上必須達到「以規定的年收入水準工作30年並加入厚生年金」所能領取的金額；若年金未達標，但擁有足以彌補不足的金融資產，仍可視為符合條件。

針對第3項，草案記載「必須積極且具體地為國家帶來利益」。為順利融入地方社會，草案將一定水準的日語能力、對日本制度及規則的理解，以及育有義務教育階段子女時是否讓子女就學，列為審查考量因素。

TBS電視報導，獲得永久居留許可原則上必須在日本居留10年以上。日本人配偶者等的特例，也計畫將現行的「婚姻期間3年」、「居留1年」條件，分別提高為「婚姻期間5年」、「居留3年」。

精華 FAQ

  • 最核心的變化是首次明文強調永久居留需「特別審慎的審查」，並把經濟條件、年金能力與對日本的實質貢獻都納入更嚴格的判斷標準。

  • 草案要求年收入須持續高於日本人家庭平均收入，年金原則上也要達到工作30年並加入厚生年金的水準；若不足，仍可用金融資產補強。

  • 目前特例多為婚姻3年、居留1年即可申請，修正後計畫提高為婚姻5年、居留3年，代表相關家屬類別的永久居留門檻也將明顯上升。

日本

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