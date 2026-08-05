2500非法移民仍滯留休達 歐盟獻策：從5領域解人道危機

幾天前抵達西班牙飛地休達的年輕移民4日在當地街頭休息。據西班牙政府指出，從摩洛哥越境進入休達的移民中仍有約2500人留居當地。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 約5萬至6萬移民湧入休達，仍有約2500至5000人滯留。

約5萬至6萬移民湧入休達，仍有約2500至5000人滯留。 重點二： 歐盟要求從5大領域加強合作，防堵人道危機再擴大。

歐盟要求從5大領域加強合作，防堵人道危機再擴大。 重點三：西班牙稱已迅速遣返多數越境者，但歐盟內部出現分歧。

數以萬計移民 上周從摩洛哥湧入西班牙北非飛地休達，造成嚴重人道危機，歐盟 內政部長4日召開緊急視訊會議。歐盟內政和移民事務專員布倫納（Magnus Brunner）指出，並沒有移民因此成功進入申根區，歐盟邊境安全問題也得到解決。

美聯社報導，休達（Ceuta）7月30日至31日爆發大規模非法越境潮，約5萬至6萬名移民以游泳等方式非法進入這座人口僅8.4萬人的城市。西班牙政府隨後表示，多數人已返回摩洛哥，目前仍有約2500名非法入境移民未離開休達，而休達地方政府認為這一數字應在3000至5000人之間。

此外，綜合BBC、衛報報導，歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則呼籲採取「團結行動」，敦促成員國在5大領域加倍努力：從源頭堵截非法移民 、加強外部邊境管控、建立早期預警系統、打擊走私人蛇網絡及加強遣返機制。

布倫納說，過去數日發生的事件，是對歐盟韌性的考驗，也是對整體外部邊境安全考驗。從第一時間，歐盟執委會就向西班牙提供了財政和行動上的支持，包含加強休達外部邊界保護的緊急財政援助，也支持遣返工作，並防止移民進一步移向歐盟內部。實際上沒有任何人進入西班牙本土，申根區也未受到影響。

他說，申根區的完整性得以維持，這是西班牙、摩洛哥與歐盟執委會在過去幾天密切且持續合作的成果。同時感謝西班牙政府及休達行政當局致力恢復秩序，並與摩洛哥密切配合，確保人員迅速返回。

他強調，就目前的情況而言，歐盟無疑通過了這次考驗。現在的關鍵在於歐盟要團結一致、採取行動，並從這些事件中吸取教訓。這也是4日會議討論的重點。

西班牙內政大臣格蘭德．馬拉斯卡在緊急會議後強調，歐盟成員國認可馬德里的「即時而高效」應對，表示神根區「從未面臨任何危險」，休達移民不存在流向歐洲大陸的可能。他透露，西班牙已將7.2萬名越境者中的7萬人遣返摩洛哥，死亡人數為72人。馬拉斯卡表示，事前沒有情報顯示休達即將發生大規模越境事件。

這場危機撕裂歐盟內部團結。義大利宣布暫停與西班牙的神根免簽安排一個月，芬蘭、丹麥支持義大利做法，捷克總理巴比什更呼籲暫停西班牙神根資格。西班牙外相批評部分歐洲國家散播「謊言和假新聞」，強調西班牙地中海航線非法入境人數是歐盟最低。