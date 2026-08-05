因應俄國與川普 丹麥兵役延長至11個月 公主無償服役

丹麥加快國防建設，在2024年首次將義務役徵兵範圍擴大到女性，公主伊莎貝拉3日抵達軍營服兵役，她是首批完成丹麥11個月兵役新制的入伍者之一。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 丹麥因北極安全與俄烏戰爭，將義務役延長至11個月。

丹麥因北極安全與俄烏戰爭，將義務役延長至11個月。 重點二： 新版制度首度納入女性徵兵，年徵兵人數將逐步增至7500人。

新版制度首度納入女性徵兵，年徵兵人數將逐步增至7500人。 重點三：伊莎貝拉公主入伍並放棄薪資津貼，格陵蘭部署添政治意味。

受到北極安全局勢與俄烏戰爭影響，丹麥 積極強化國防整建，於3日正式啟動延長版的新版義務役。約1600名新兵報到開訓，展開為期11個月的軍旅生涯。丹麥王室證實，丹麥伊莎貝拉公主也在入伍新兵之列，她將放棄薪資津貼，無償服役。

綜合路透與丹麥媒體「BT」報導，丹麥政府在2024年宣布改革方案，除首度將女性納入徵兵範圍外，也將標準役期從原先的4個月大幅延長至11個月。按照規畫，新兵將先接受為期5個月的基礎訓練，隨後進入6個月的實際服役。每年徵兵人數也將從目前的5000人，到2033年逐步擴增至7500人。丹麥武裝部隊同時也推出新型態兵科，包含在特種作戰司令部下增設無人機班、排。

針對延長服役期，一名入伍新兵表示，「現在我們有11個月的時間，我覺得你可以真正投入其中，真正體驗它，並更深入地了解軍隊。」

伊莎貝拉公主也加入入伍新兵行列。新兵通常每月可獲得略高於9000克朗（約1385美元）的薪水，外加每日277克朗（約43美元）的免稅津貼，11個月兵役期間總計約19萬克朗（約2萬9243美元），但伊莎貝拉公主拒絕這兩項福利。王室已證實這項決定，且其兄長克里斯蒂安王儲在近衛驃騎兵團服役期間，也做出同樣的選擇。

這批新兵報到的時間點，時值丹麥預計本月稍晚將首度派遣義務役部隊進駐格陵蘭。屆時將由一個百餘人的連隊前往執行為期一個月任務，接替原先駐紮的職業軍人。

此外，美國總統川普 從8月1日至2日在Truth Social平台發布約40條帖子，其中部分為人工智慧（AI）技術生成的圖像；一張圖顯示巨大的川普俯瞰格陵蘭島，暗示他希望美國「控制」格陵蘭島。「獨立報」報導，川普長期主張由美國奪取丹麥自治領地格陵蘭島的控制權，還曾說希望實現對格陵蘭島「完全、徹底的購買」，並為此威脅對丹麥等部分歐洲國家商品加徵關稅，以推動達成相關協議。美國總統川普多次以國家安全為由，提出欲將丹麥半自主領地的格陵蘭納入美國，遭到丹麥與格陵蘭政府堅決拒絕。此時派遣義務役部隊進駐，也讓這次的兵力部署增添不少政治角力色彩。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上月出席於土耳其舉行的北約峰會時強調，丹麥已做好準備，將堅定捍衛北約的每一吋土地，「包含我們自己的領土在內」。

根據新制，丹麥對所有年滿18歲且體檢合格的青年實施「抽籤徵兵制」，但多年來幾乎全靠志願役填補缺額，僅在名額不足時才會啟動抽籤。目前除丹麥外，北歐的瑞典、芬蘭與挪威同樣實行以徵兵為基礎的兵役制度；波羅的海3小國的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛也採取相同制度。

丹麥加快國防建設，在2024年首次將義務役徵兵範圍擴大到女性，公主伊莎貝拉3日抵達軍營服兵役，她是首批完成丹麥11個月兵役新制的入伍者之一。（歐新社）