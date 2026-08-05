我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

因應俄國與川普 丹麥兵役延長至11個月 公主無償服役

編譯中心／綜合4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥加快國防建設，在2024年首次將義務役徵兵範圍擴大到女性，公主伊莎貝拉3日抵...
丹麥加快國防建設，在2024年首次將義務役徵兵範圍擴大到女性，公主伊莎貝拉3日抵達軍營服兵役，她是首批完成丹麥11個月兵役新制的入伍者之一。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丹麥因北極安全與俄烏戰爭，將義務役延長至11個月。
  • 重點二：新版制度首度納入女性徵兵，年徵兵人數將逐步增至7500人。
  • 重點三：伊莎貝拉公主入伍並放棄薪資津貼，格陵蘭部署添政治意味。

受到北極安全局勢與俄烏戰爭影響，丹麥積極強化國防整建，於3日正式啟動延長版的新版義務役。約1600名新兵報到開訓，展開為期11個月的軍旅生涯。丹麥王室證實，丹麥伊莎貝拉公主也在入伍新兵之列，她將放棄薪資津貼，無償服役。

綜合路透與丹麥媒體「BT」報導，丹麥政府在2024年宣布改革方案，除首度將女性納入徵兵範圍外，也將標準役期從原先的4個月大幅延長至11個月。按照規畫，新兵將先接受為期5個月的基礎訓練，隨後進入6個月的實際服役。每年徵兵人數也將從目前的5000人，到2033年逐步擴增至7500人。丹麥武裝部隊同時也推出新型態兵科，包含在特種作戰司令部下增設無人機班、排。

針對延長服役期，一名入伍新兵表示，「現在我們有11個月的時間，我覺得你可以真正投入其中，真正體驗它，並更深入地了解軍隊。」

伊莎貝拉公主也加入入伍新兵行列。新兵通常每月可獲得略高於9000克朗（約1385美元）的薪水，外加每日277克朗（約43美元）的免稅津貼，11個月兵役期間總計約19萬克朗（約2萬9243美元），但伊莎貝拉公主拒絕這兩項福利。王室已證實這項決定，且其兄長克里斯蒂安王儲在近衛驃騎兵團服役期間，也做出同樣的選擇。

這批新兵報到的時間點，時值丹麥預計本月稍晚將首度派遣義務役部隊進駐格陵蘭。屆時將由一個百餘人的連隊前往執行為期一個月任務，接替原先駐紮的職業軍人。

此外，美國總統川普從8月1日至2日在Truth Social平台發布約40條帖子，其中部分為人工智慧（AI）技術生成的圖像；一張圖顯示巨大的川普俯瞰格陵蘭島，暗示他希望美國「控制」格陵蘭島。「獨立報」報導，川普長期主張由美國奪取丹麥自治領地格陵蘭島的控制權，還曾說希望實現對格陵蘭島「完全、徹底的購買」，並為此威脅對丹麥等部分歐洲國家商品加徵關稅，以推動達成相關協議。美國總統川普多次以國家安全為由，提出欲將丹麥半自主領地的格陵蘭納入美國，遭到丹麥與格陵蘭政府堅決拒絕。此時派遣義務役部隊進駐，也讓這次的兵力部署增添不少政治角力色彩。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上月出席於土耳其舉行的北約峰會時強調，丹麥已做好準備，將堅定捍衛北約的每一吋土地，「包含我們自己的領土在內」。

根據新制，丹麥對所有年滿18歲且體檢合格的青年實施「抽籤徵兵制」，但多年來幾乎全靠志願役填補缺額，僅在名額不足時才會啟動抽籤。目前除丹麥外，北歐的瑞典、芬蘭與挪威同樣實行以徵兵為基礎的兵役制度；波羅的海3小國的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛也採取相同制度。

丹麥加快國防建設，在2024年首次將義務役徵兵範圍擴大到女性，公主伊莎貝拉3日抵...
丹麥加快國防建設，在2024年首次將義務役徵兵範圍擴大到女性，公主伊莎貝拉3日抵達軍營服兵役，她是首批完成丹麥11個月兵役新制的入伍者之一。（歐新社）

精華 FAQ

  • 丹麥主要是因北極安全局勢升高與俄烏戰爭持續，決定強化國防整建。新制讓新兵接受更完整訓練，也擴大兵力規模，以提升整體防衛能力與應變速度。

  • 新制將標準役期從4個月延長到11個月，前5個月為基礎訓練，後6個月進入實際服役，並首度將女性納入徵兵範圍，年徵兵人數也將逐步增加。

  • 伊莎貝拉公主選擇入伍且放棄薪資津貼，展現王室對服役制度的支持；同時丹麥準備派義務役部隊前往格陵蘭，也被視為回應川普對格陵蘭主權的施壓。

川普 俄國 丹麥

上一則

2500非法移民仍滯留休達 歐盟獻策：從5領域解人道危機

下一則

德媒：伊朗購中製肩射防空飛彈 擬派員赴中國接受訓練

延伸閱讀

俄烏激戰 川普覬覦格陵蘭…丹麥首批延長義務役新兵開訓

俄烏激戰 川普覬覦格陵蘭…丹麥首批延長義務役新兵開訓
傳以誘捕毆打、毒品栽贓逼簽約入伍 俄二度動員疑慮升

傳以誘捕毆打、毒品栽贓逼簽約入伍 俄二度動員疑慮升
烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入
推動9月川習會 參議員戴恩斯將赴中國協助敲定議程

推動9月川習會 參議員戴恩斯將赴中國協助敲定議程

熱門新聞

前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼。資料照片。(美聯社)

烏軍前總司令：北約還要12年才能到俄一半水準 烏克蘭不可能加入

2026-08-04 01:25
大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。(路透)

10萬人排隊入籍加拿大 美占一半 現在申請要等19個月

2026-08-02 21:30
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡