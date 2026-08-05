強推個股槓桿ETF 李在明陷政治風暴 支持率跌到4成5創低

南韓股市近日爆發股災，分析認為源自總統李在明於今年5月推出個股槓桿ETF政策肇禍。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南韓股市因高度依賴三星、SK海力士而爆發結構性風險。

南韓股市因高度依賴三星、SK海力士而爆發結構性風險。 重點二： 李在明推動個股槓桿ETF，引發散戶受損與監管失靈爭議。

李在明推動個股槓桿ETF，引發散戶受損與監管失靈爭議。 重點三：民調顯示李在明支持率跌至45.9%，創就任以來新低。

南韓 股市近日爆發股災，暴露出其資本市場高度依賴少數權值股的結構性脆弱。根據統計，南韓綜合股價指數（KOSPI）有超過四成的權重來自三星電子和SK海力士，使得大盤升跌高度取決於半導體股的估值，而非實體經濟基本面的變化。然而，引發這場社會衝擊與政治風暴的核心，源自總統李在明 於今年5月推出個股槓桿ETF政策。

綜合韓聯社，能源經濟新聞等媒體報導，南韓財政部 與金融監管機構官員於7月29日在國會聽證會中公開致歉，承認當初推出個股槓桿ETF時有欠審慎，並對未能預防市場極端波動及保護散戶感到遺憾，這項決策失誤與半導體股重挫引發的韓股血崩密切相關。南韓傳媒則指出，南韓金融管理及監管部門正參考香港證監會「可變槓桿倍數」的案例，修例容許在特定情況下緊急臨時降低槓桿倍數至1.5倍或1倍。

李在明去年大選時高喊「KOSPI升到5000點」的目標（當時徘徊2200多點），今年初還身先士卒「賣樓買股」，尚不知有否受這次股災打擊。根據民調機構Realmeter公布的最新民調，李在明的施政好評率跌至45.9%，差評率則上升至50.5%，支持率創就任以來最低紀錄。

專家分析指出，民調下滑的主因涵蓋多重經濟與政治因素。近期南韓股市因單一槓桿型ETF等金融商品引發劇烈震盪與崩跌，導致民眾蒙受損失並對政府監管能力產生疑慮；南韓股民李承浩受訪時直言，賠錢當天令人感到喘不過氣且一片空白。

此外，與李在明關係良好的國會議長趙正湜日前公開表示，總統是否連任應交由民眾決定，引發輿論譁然。儘管李在明方面已否認將尋求第二任期，但修憲與任期延長議題持續發酵，進一步衝擊施政滿意度。

前首爾市議員李鍾培3日透過官方申訴制度，點名舉報總統室政策室長金容範涉嫌濫用職權、強迫、威迫妨礙工作等罪名。李鍾培主張金容範今年1月受訪時倡議引入個股槓桿ETF，金融委員會隨即宣布將批准個股兩倍槓桿ETF產品，且有跡象顯示金融委員會自今年1月起內部已在討論「第二季完善制度和系統、下半年推出產品」的規畫，「如果沒有金容範的指示，金融當局本來不會在選舉前夕倉卒引入本就預期會產生嚴重副作用的個股槓桿ETF，投資者的損失也可降至最低」。