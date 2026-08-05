南韓星巴克「坦克日」爭議行銷 警方搜索扣押總部

南韓警方在搜索票中載明，星巴克涉嫌透過「坦克日」促銷活動，侮辱包括烈士朴鍾哲在內的518民主化運動有功人士，涉嫌侮辱罪。(歐新社)

南韓星巴克 在5月光州事件紀念日當天引發「坦克日」爭議，警方今天對星巴克總部展開搜索扣押，要調查星巴克是否有意透過「坦克日」促銷，侮辱包括朴鍾哲在內的烈士。

南韓星巴克在5月18日、光州事件46週年當天使用「坦克日」（Tank Day）一詞，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）活動，引起各界撻伐。星巴克還曾在6月停業半天，讓員工參加歷史教育課程。

根據韓聯社報導，警方檢視新世界集團提交的內部稽核報告後，發現調查不周全的跡象，因此取得搜索票，今天展開強制搜查。這是首爾警察廳廣域搜查團接手案件並展開調查76天後，首次進行搜索扣押。

警方在搜索票中載明，星巴克涉嫌透過「坦克日」促銷活動，侮辱包括烈士朴鍾哲在內的518民主化運動有功人士，涉嫌侮辱罪。

「518特別法」規定，散布有關518民主化運動的虛假事實可依法處罰；侮辱罪部分，由於星巴克促銷活動的侮辱對象未被特定，因此要證明罪嫌並不容易。因此警方確認正在討論促銷內容中的「桌子一拍」一詞，是否可認定為對烈士朴鍾哲遺屬構成名譽毀損。

首爾警察廳曾於6月8日向首爾中央地方檢察廳申請對星巴克的搜索票，但於同月12日遭退回，因檢方當時認為警方應先進行調查。面對外界批評調查進展緩慢，警方重新檢視新世界集團提交的星巴克南韓內部稽核資料後，發現稽核過程存在不周全之處，因此取得搜索票。

此外，新世界集團公布內部稽核結果時表示，負責「坦克日」活動的5名員工中，有3人拒絕提交手機，因此稽核工作存在侷限。而這3人中包含主管級人員，也進一步加深了外界對「稽核不周全」的質疑。

朴鍾哲是南韓民主運動烈士，於首爾大學就讀期間參與民主運動，1987年1月遭警方非法拘禁，並遭受酷刑拷問致死。但案發後警方宣稱「拍一下桌子，他就『啊』的一聲倒地死了」，企圖掩蓋對朴鍾哲的暴力刑求。