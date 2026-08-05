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兩機垂直距離30公尺 險在羽田機場上空相撞

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全日空（ANA）客機示意圖，非新聞事件圖。(路透)
全日空（ANA）客機示意圖，非新聞事件圖。(路透)

兩架飛機昨天在日本東京羽田機場附近的上空相當接近，並觸動其中一架飛機的防撞系統示警。飛航追蹤網站顯示，兩機最接近的時候，水平距離約1250公尺、垂直距離約30公尺。

這兩架飛機分別是全日空（ANA）的客機與日本政府國土交通省（簡稱國交省，相當於交通部）的飛行檢查機。

全日空表示，這架飛機從上海飛往羽田機場，原定於昨天上午5時45分抵達，在進場準備降落C跑道時，「空中防撞系統」（TCAS）突然啟動發出警報。全日空機師隨即重飛並爬升高度，成功避免碰撞。該班機最終於上午6時10分安全著陸，機上197人均未受傷。

全日空事後已經向國交省通報此事。

國交省指出，該架飛行檢查機自羽田機場D跑道起飛後轉彎，路徑似乎剛好橫切這架全日空客機的進場航線。除此之外，飛行檢查機本身的「空中防撞系統」當時疑似未啟動，詳細原因仍在調查中。

日本「產經新聞」今天報導，總部位在瑞典的飛機追蹤網站Flightradar24，於社群平台X公布這兩架飛機的當時的位置，並指出兩機最相近時，水平距離約1250公尺、垂直距離約30公尺。

Flightradar24也指出，全日空這架飛機下降到高度1000英尺（約304公尺）時，全日空的「空中防撞系統」發出警報，並重飛以避免碰撞。

另一方面，國交省等單位判斷，兩機當時的水平距離約1100公尺、垂直距離約75公尺。

Flightradar24的志工在全球設置超過5萬5000台接受器，這些接受器會截獲飛機的全球衛星定位系統（GPS）定位發射的自動相關監視ADS-B訊號。這些數據會被匯整到Flightradar24的伺服器上，並在地圖上近乎以即時的速度顯示飛機位置和其他資訊。

共同社採訪相關人士得知，國交省已經通知全日空，這起事件不屬於重大事件。消息人士透露，這兩架飛機的機師能互相目視，且均認為沒有危險性，兩機當時均以管制官同意的路徑飛行。

精華 FAQ

  • 全日空客機在準備降落羽田C跑道時，空中防撞系統TCAS突然警報，機師立即重飛爬升，避免與附近的飛行檢查機發生碰撞，機上197人都沒有受傷。

  • Flightradar24依ADS-B資料指出，兩機最近時水平距離約1250公尺、垂直距離約30公尺；國交省等單位則估算水平約1100公尺、垂直約75公尺。

  • 國交省表示，飛行檢查機疑似橫切客機進場航線，且其TCAS當時似乎未啟動，但目前已通知全日空，並初步認定此事不屬於重大事件，仍在調查原因。

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