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日男持刀渾身是血無視警鳴槍喝止 遭開槍擊中送醫不治

編譯周辰陽／即時報導
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日本大阪4日晚間發生男子持刀鬧事事件，他無視趕到現場的員警喝止與鳴槍示警，最後遭...
日本大阪4日晚間發生男子持刀鬧事事件，他無視趕到現場的員警喝止與鳴槍示警，最後遭警察開槍擊中，送醫後確認死亡。(截自 YouTube / MBS新聞資訊)

日本大阪府河內長野市4日晚間發生男子持刀鬧事，無視趕到現場的員警喝止與鳴槍示警，最後遭開槍擊中，送醫後確認死亡。

產經新聞與朝日放送電視台（ABCテレビ）報導，事件發生在當天晚間7時左右，地點位於大阪府河內長野市木戶西町一間超市前方道路。有人撥打110報案稱：「一名持菜刀、渾身是血的男子正在鬧事。」5名警察隨即趕往現場。

大阪府警表示，開槍的巡查部長曾警告男子「把刀丟掉」，但男子未予理會，巡查部長因此朝空中鳴槍示警；男子仍持刀朝警員衝來，巡查部長隨即開了第2槍，擊中男子左胸。

男子當場倒地，員警於晚間7時15分以涉嫌妨害執行公務及違反《槍砲刀械類所持等取締法》將他逮捕，隨後送往醫院。男子之後確認死亡，現場未發現其他傷者。

男子研判為成年人，身分仍不明。府警正調查男子身分、持刀經過及詳細死因。大阪府警警務部參事官柴田延明表示：「根據趕赴現場警察的報告，研判符合開槍要件，但詳細情況仍在調查中。」

▲ 影片來源：YouTube＠MBS新聞資訊（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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