日本2026防衛白皮書598頁創紀錄 示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，全文598頁，創歷來最長。（路透）

日本 防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，全文598頁、創歷來最長。多家外媒關注，新版除持續將中國大陸列為最大戰略挑戰、警示台海及中俄朝軍事聯動風險，也著墨無人機 等新型戰爭方式；川普政府「美國優先」路線對日本安全政策的影響，同樣受到關注。

彭博指出，新版首度設置專門章節，介紹日本為因應日益升高的區域威脅，強化國防產業的相關措施；官方也首度加入短片連結說明政策，希望接觸更廣泛民眾。

新版再次將中國列為日本面臨的最大戰略挑戰，主張必須透過「國家整體實力」，並與盟友及理念相近國家合作因應。報告指出，隨著北京軍力增強，其活動範圍正持續擴大至日本周邊，包括伊豆群島及小笠原群島附近的西太平洋。對於北京批評日本發展「新軍國主義」，白皮書則強調，日本「始終堅持專守防衛政策，不成為威脅其他國家的軍事大國」。

日本時報報導，儘管白皮書未提及日中關係因高市早苗「台灣有事」言論陷入僵局，但再次表達東京對北京加強台灣周邊海空域軍事活動的憂慮。

報告指出，外界對「中國透過灰色地帶軍事活動追求統一」的憂慮「日益升高」，並指出例如「中國海警船可能被部署用以封鎖台灣」。白皮書強調：「台灣周邊穩定對國際社會十分重要，日本有必要持續密切關注情勢。」

路透提到，高市政府正準備制定新版國家安全戰略，軍事專家預期將要求進一步增加國防支出，主要著眼於嚇阻中國對台灣動武，避免日本被捲入長期戰爭。

彭博報導，日本防衛白皮書聚焦中國、俄羅斯與北韓日益加深的軍事協調，認為相關動向正提高日本面臨的安全風險，包括中俄轟炸機巡航愈趨挑釁，以及俄國協助北韓推動軍事現代化。

儘管目前沒有明確跡象顯示3國已展開三方軍事協調，白皮書仍提到中俄朝領導人去年9月曾共同出席北京閱兵。

日本重新評估安全政策也不只有中國因素，川普政府的「美國優先」政策同樣扮演重要角色。日本時報注意到，白皮書以較為含蓄的方式指出，美國目前「將國土防衛列為優先，同時也聚焦印太地區」，這被解讀為亞洲的重要性正退居西半球之後。

另一方面，華盛頓郵報指出，新版白皮書也反映，日本正從烏克蘭及中東戰爭汲取經驗，將自主研發沿岸防衛用戰鬥無人機列為優先事項，並規劃與長程飛彈搭配運用。在人口萎縮、自衛隊人力減少之際，無人武器也有望彌補兵力不足；不過，日本商用無人機市場目前由中國進口產品占據主導，專家認為，完全自主研發國產無人機仍面臨挑戰。

路透注意到，日本政府同時把強化防衛描繪成不只是保衛國家，也是促進經濟繁榮的途徑，主張武器生產與國防投資可帶動整體經濟及民眾生活。這套論述也反映在今年白皮書的動漫風格封面，一改過往常見的軍隊、武器與軍事徽章，改以微笑家庭和明亮城市呈現，防衛省稱希望傳達「未來感」。