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荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

否認與美接觸 伊朗找阿曼談闢新航道

編譯盧思綸／綜合3日電
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美國總統川普二日在馬里蘭州安德魯聯合基地撐傘走下空軍一號專機。（路透）
美國總統川普二日在馬里蘭州安德魯聯合基地撐傘走下空軍一號專機。（路透）

伊朗3日表示，正與阿曼就重新開放荷莫茲海峽展開談判，可能開闢一條新臨時航道，以恢復該海峽商業航運，但尚未重啟與美談判。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，目前伊朗與美國之間沒有直接談判。這顯示雙方短期內不太可能達成更廣泛的和平協議。他表示，與阿曼的談判重點僅限於協商一條新航道，讓船舶能夠通過荷莫茲海峽。

貝卡伊表示，「與阿曼的談判將聚焦這項議題，而涉及伊朗與美國的問題，則必須留待後續階段再討論。」

如果談判成功，將可能為美國與伊朗恢復更廣泛的停火鋪路。此前，雙方曾達成停火協議，但因圍繞荷莫茲海峽的緊張局勢，該協議於6月破裂。然而貝卡伊說：「為了避免任何模稜兩可，應該澄清（我方）談判對象是誰。我們目前沒有與美國進行談判，談判對象是阿曼。」

貝卡伊說，作為談判的一部分，伊朗與阿曼已交換多份可能的新航道地圖。其中一項方案，是在兩國之間設立一條所謂的「中間航道」，以兼顧並保障雙方的利益與關切。

然而，分析人士對於伊朗是否會完全解除對荷莫茲海峽的控制持懷疑態度。美伊戰爭爆發前，船舶可自由通過荷莫茲海峽。然而，伊朗實施的封鎖已成為與美國談判時最重要的籌碼之一。

貝卡伊暗示，如果美伊之間其他重大爭議，例如美國對伊朗港口實施的海上封鎖仍未獲解決，伊朗不太可能重新開放海峽。他表示：「只要美國在這段期間所造成的所有問題仍未解決，荷莫茲海峽的局勢自然不會出現任何重大改變。」

美國總統川普對伊朗的最新一波軍事行動突然喊停後，川普表示美伊在結束戰爭協議取得進展，雙方預計3日展開新一輪談判，但拒絕為達成協議設定最後期限。

川普2日被問到為何取消攻伊時表示，他收到沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達與伊朗的請求，且沙國王儲沙爾曼向他保證伊朗已準備好達成協議，川普說：「他們認為即將達成協議，且包含重啟荷莫茲海峽及伊朗去核化。」

近幾個月來，川普多次宣稱與伊朗即將取得外交突破，但最終都未能成真。

衛報指出，貝卡伊的說法，顯示在荷莫茲海峽開闢新航道談判取得一定進展。伊朗主張對荷莫茲海峽擁有完全主權，並對航道安排及未來管理方式提出要求，包括可能向船隻收取費用，作為提供海事服務回報。其中一項提案是成立一家由阿曼與伊朗共同持有的合資公司，提供過去由保險公司負責的各項海事服務，但收費將低於保險公司的高昂費用，並對部分國家提供優惠費率。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，目前伊朗與美國之間沒有直接談判。（新華社）
伊朗外交部發言人貝卡伊表示，目前伊朗與美國之間沒有直接談判。（新華社）

精華 FAQ

  • 伊朗外交部表示，當前談判對象是阿曼，重點是協商一條可供船舶通行的新臨時航道，以恢復荷莫茲海峽的商業航運功能。

  • 伊朗明確否認目前與美國有直接談判，並表示涉及美伊之間的重大爭議，必須留待後續階段再討論，不是這次與阿曼談判的範圍。

  • 若伊朗與阿曼能就新航道達成共識，可能有助恢復荷莫茲海峽部分通航，並為美伊重啟更廣泛停火與後續政治協議創造條件。

伊朗 新航 荷莫茲海峽

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