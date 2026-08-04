對付伊朗沒轍？ 美軍內部徵「奇招」

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，消息人士透露，美軍中央司令部情報部門一名軍官7月29日發出電子郵件給一大群軍事參謀說，「我們正在尋找新的、有創意且非常規方法來施壓並懲罰伊朗 」。另一位消息人士證實，上周確實有一名美軍高級軍官發出這封信，公開徵求如何對付伊朗的新構想。

軍方官員表示，這種透過電子郵件發起的群眾外包式徵詢，實屬罕見，顯示川普 迫使伊朗按美方條件的過程中，其選擇極為有限，而且可能都不太容易被接受。第二名消息人士說，中央司令部正考慮所有方案，並承認有必要重新評估策略。

中央司令部發言人霍金斯在聲明中說：「美國中央司令部有創新思考和作戰的悠久傳統。特別是中央司令部司令古柏，他會不分軍階，積極與我們優秀的團隊溝通合作，盡可能實現最高水準作戰效能。」

這封電子郵件發出後不久，川普曾揚言要對伊朗發動新一輪空襲，後來取消攻擊計畫。

美國數周來持續空襲伊朗，旨在削弱其威脅荷莫茲海峽航運的能力，並逼他們重返談判桌，但目前仍無達成協議的跡象。

川普一直在權衡是否加強軍事行動，潛在方案包括重新猛烈轟炸伊朗剩餘核設施。兩名熟悉相關計畫的消息人士說，軍方一直積極準備打擊「鎬山」及其他據信存放核材料或相關設備的伊朗設施。

然而，這些消息人士指出，由於這些設施深埋在地下，即使擁有美國最強大的常規武器，單靠飛彈和炸彈也不太可能取得很大成效。

一名熟悉近期規畫討論的消息人士表示：「歸根究底，川普會想要一份協議，因此他會不斷尋找展現強硬並脫身的方法。」