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傳以誘捕毆打、毒品栽贓逼簽約入伍 俄二度動員疑慮升

編譯中心／綜合3日電
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俄羅斯自願參軍人數大不如前，傳新一輪徵兵動員即將展開。（歐新社資料照片）
俄羅斯自願參軍人數大不如前，傳新一輪徵兵動員即將展開。（歐新社資料照片）

由於俄羅斯自願參軍人數下滑，加上俄軍在烏克蘭前線進展不如預期，克里姆林宮正以更強硬手段迫使更多適齡男子加入軍隊，以補充兵力缺口。

華爾街日報（WSJ）報導，律師、人權倡議人士與目擊者表示，在較小的城鎮，部分徵兵人員會以查驗證件為由，在街頭或工作場所外強行帶走男子。一旦男子被帶進徵兵辦公室，可能遭到威脅甚至毆打，直到他們同意簽約入伍。

這波施壓行動令人聯想到俄羅斯總統普亭2022年秋季宣布的「部分動員令」。當時俄軍前線兵力不足，導致戰線陷入困境。此舉也引發俄羅斯分析人士及政界人士揣測，新一輪徵兵動員即將展開。美國官員指出，相關措施可能在9月20日俄羅斯國會選舉後執行。

俄羅斯當局過去曾提供大筆金錢吸引民眾參軍，金額往往超過一般人全年薪資。但隨著俄軍內部虐待事件頻傳，以及烏克蘭軍隊殺傷力增加，招募難度日益上升。烏軍攻擊已導致前線俄軍的平均存活時間縮短至僅剩數周、數天，甚至是數分鐘。

專為被迫入伍者提供法律協助的律師克利加表示，「當局現在改用暴力手段，只要抓到男性就將他們送去服役。」

消息人士透露，儘管俄羅斯官方宣稱徵兵仍屬自願性質，但執法人員有時會與徵兵人員合作設局，引誘男子前往指定地點，不從者就會面臨暴力或逮捕威脅。

在俄羅斯西南部的本沙（Penza），徵兵人員特別積極招募新兵。當地居民列奧尼多夫表示，5月他的一名熟人失蹤數小時後，他在徵兵辦公室發現對方。期間男子還遭毆打，肝臟及腎臟部位受傷，「要是我們晚2小時到，他早就被帶走了」。

本沙徵兵辦公室主任蘇科夫表示，所有突襲行動都是針對逃避兵役者；當地內政部門則否認會強制將男子送往前線，並警告發布相關影片者可能面臨法律後果。

曾製作紀錄片揭露相關問題的部落客莫洛索夫（Stanislav Morozov）表示，他訪談的數十名相關人士家屬中，多數男子都是在執法人員威脅栽贓毒品並當場逮捕後，簽署參軍合約。

精華 FAQ

  • 因自願參軍人數下滑，加上烏克蘭前線進展不如預期，俄軍面臨兵力缺口，外界因此認為克里姆林宮正以更強硬方式補充部隊。

  • 包括在街頭或工作場所外以查驗證件為名帶走男子、在徵兵辦公室施以威脅甚至毆打，或與執法人員合作設局，並以栽贓毒品逮捕逼簽約。

  • 因2022年秋季部分動員令曾在前線兵力不足時推出，如今又出現強迫徵兵傳聞，俄羅斯分析人士與政界因而揣測可能再度啟動動員。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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