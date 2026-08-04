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翁山蘇姬還活著 緬軍政府曝近照「切生日蛋糕」

編譯盧思綸／綜合3日電
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緬甸軍政府3日公布4張有關翁山蘇姬的照片，其中一張是寫有她名字的生日蛋糕。美聯社
緬甸軍政府3日公布4張有關翁山蘇姬的照片，其中一張是寫有她名字的生日蛋糕。美聯社

路透報導，緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年，外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬當日在首都與紅十字國際委員會代表會面，這似乎是她自2021年來首次公開與外國官員見面。她的兒子阿里斯去年底稱已2年沒有母親消息，並要求軍方提出「生存證明」。

緬甸政府發言人凱茵．凱茵．蘇（Khine Khine Soe）在社群平台Telegram表示，翁山蘇姬3日在奈比多與紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）會面。

根據緬甸政府公布的4張照片，其中2張顯示，身穿緬甸傳統服飾的翁山蘇姬在一間陳設簡單、牆面以木板裝潢的房間內與德巴克會面，房內僅有2張椅子和1張桌子。

另1張照片罕見曝光疑似翁山蘇姬住所內部，只見她正在切一個寫有自己名字的生日蛋糕，裝飾日期為2026年6月19日，翁山蘇姬生於1945年6月19日；背景可見衣架及收納箱。

路透說，他們無法獨立核實那些照片的拍攝地點和日期。在3日之前，網路上未找到那些照片的更早版本。

翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主，數十年來一直是緬甸反抗軍事統治的代表人物，自2021年2月軍方發動政變後遭罷黜並監禁至今；此後軍方始終未公開她的確切關押地點及身體狀況。與此同時，緬甸陷入內戰，大部分地區持續爆發衝突。

這次會面的時間點也受到關注。緬甸軍政府領導人、現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）預定8月6日訪問泰國，與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會談。泰國此前一直希望促成與翁山蘇姬會面，也表明願意加強與緬甸軍方支持政府的接觸。

緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員...
緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員會緬甸代表德巴克（右）會面。（路透）

緬甸軍政府3日罕見公布翁山蘇姬照片，可見她正在切生日蛋糕。（美聯社）
緬甸軍政府3日罕見公布翁山蘇姬照片，可見她正在切生日蛋糕。（美聯社）

緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員...
緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員會緬甸代表德巴克（右）會面。（美聯社）

精華 FAQ

  • 軍方支持的政府稱，81歲的翁山蘇姬3日在奈比多與紅十字國際委員會代表會面，因此公布4張照片，意在證明她仍在世，也回應外界長期對她下落與健康狀況的疑慮。

  • 照片顯示她身穿緬甸傳統服飾，在陳設簡單、以木板裝潢的房間見客，室內只有2張椅子和1張桌子；另1張則拍到她切寫有名字的生日蛋糕，背景可見衣架與收納箱。

  • 路透指出，這次會面時間點敏感，因緬軍領導人敏昂萊預定8月6日訪泰，與泰國總理會談；泰國先前曾希望促成與翁山蘇姬會面，也展現對緬軍政府加強接觸的意願。

翁山蘇姬 緬甸

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