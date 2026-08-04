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創122年來新高溫 破紀錄熱浪襲朝鮮半島

編譯中心／綜合3日電
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破紀錄熱浪正侵襲整個朝鮮半島，南北韓氣溫飆升，當局擴大緊急因應措施，兩國民眾則湧向避暑中心、海灘與水上樂園希望消暑降溫。

路透報導，氣象預報員3日表示，原本集中在南韓東南部的極端高溫現正擴散至首爾都會區及西部其他地區。

北韓國營媒體也報導，國內部分地區氣溫逼近攝氏40度，平壤連續5晚出現「熱帶夜」。熱帶夜指的是從深夜到清晨仍維持高溫的現象。

南韓疾病管理廳（KDCA）資料顯示，自5月中旬以來，14人因高溫相關疾病過世，1889人出現熱傷害症狀。

根據大韓民國氣象廳（KMA），梁山市2日測得攝氏42.5度，創下南韓122年氣象觀測史上的最高紀錄。

南韓總理韓聖淑下令各部會與地方政府動員所有可用資源，因應熱浪及旱災風險。南韓政府已將熱浪應對警戒提升至次高級別，釋出救援資金並加強巡查受災地區。

電力主管機關也啟動緊急措施，密切監控供需狀況。由於空調使用量激增，預期8月下旬全國用電量將創新高。

炎熱天氣打亂民眾的日常生活。南韓棒球委員會（KBO）取消了釜山與昌原市的比賽，並表示若酷熱持續，不排除進一步調整賽程。

北韓面臨類似處境。其國營媒體報導，全國多地的高溫警報將持續至本週結束，且上月有數以萬計民眾造訪位於東海岸的元山葛麻海岸觀光區。

精華 FAQ

  • 熱浪已從南韓東南部擴散到首爾都會區與西部，北韓也出現接近40度與連續熱帶夜。兩地民眾湧向避暑設施，政府則同步加強緊急應變。

  • 因為梁山市2日測到42.5度，寫下南韓122年氣象觀測史最高紀錄。南韓疾病管理廳也通報，自5月中旬以來已有14人因高溫相關疾病死亡。

  • 南韓已把熱浪警戒提升至次高級別，動員各部會與地方政府、釋出救援資金並加強巡查；北韓則維持高溫警報，國營媒體也持續報導各地熱害情況。

熱浪 北韓 南韓

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