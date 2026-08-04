創122年來新高溫 破紀錄熱浪襲朝鮮半島

破紀錄熱浪 正侵襲整個朝鮮半島，南北韓 氣溫飆升，當局擴大緊急因應措施，兩國民眾則湧向避暑中心、海灘與水上樂園希望消暑降溫。

路透報導，氣象預報員3日表示，原本集中在南韓 東南部的極端高溫現正擴散至首爾都會區及西部其他地區。

北韓國營媒體也報導，國內部分地區氣溫逼近攝氏40度，平壤連續5晚出現「熱帶夜」。熱帶夜指的是從深夜到清晨仍維持高溫的現象。

南韓疾病管理廳（KDCA）資料顯示，自5月中旬以來，14人因高溫相關疾病過世，1889人出現熱傷害症狀。

根據大韓民國氣象廳（KMA），梁山市2日測得攝氏42.5度，創下南韓122年氣象觀測史上的最高紀錄。

南韓總理韓聖淑下令各部會與地方政府動員所有可用資源，因應熱浪及旱災風險。南韓政府已將熱浪應對警戒提升至次高級別，釋出救援資金並加強巡查受災地區。

電力主管機關也啟動緊急措施，密切監控供需狀況。由於空調使用量激增，預期8月下旬全國用電量將創新高。

炎熱天氣打亂民眾的日常生活。南韓棒球委員會（KBO）取消了釜山與昌原市的比賽，並表示若酷熱持續，不排除進一步調整賽程。

北韓面臨類似處境。其國營媒體報導，全國多地的高溫警報將持續至本週結束，且上月有數以萬計民眾造訪位於東海岸的元山葛麻海岸觀光區。