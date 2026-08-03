我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

壓力大先別嗑甜點 醫：吃錯時機恐更低落

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

翁山蘇姬還活著 緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員...
緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員會緬甸代表德巴克（右）會面。（美聯社）

路透報導，緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年，外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬當日在首都與紅十字國際委員會代表會面，這似乎是她自2021年來首次公開與外國官員見面。她的兒子阿里斯去年底稱已2年沒有母親消息，並要求軍方提出「生存證明」。

緬甸政府發言人凱茵．凱茵．蘇（Khine Khine Soe）在社群平台Telegram表示，翁山蘇姬3日在奈比多與紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）會面。

根據緬甸政府公布的4張照片，其中2張顯示，身穿緬甸傳統服飾的翁山蘇姬在一間陳設簡單、牆面以木板裝潢的房間內與德巴克會面，房內僅有2張椅子和1張桌子。

另1張照片罕見曝光疑似翁山蘇姬住所內部，只見她正在切一個寫有自己名字的生日蛋糕，裝飾日期似為2026年6月29日，翁山蘇姬生日為6月19日；背景可見衣架及收納箱。

路透說，他們無法獨立核實那些照片的拍攝地點和日期。在3日之前，網路上未找到那些照片的更早版本。

翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主，數十年來一直是緬甸反抗軍事統治的代表人物，自2021年2月軍方發動政變後遭罷黜並監禁至今；此後軍方始終未公開她的確切關押地點及身體狀況。與此同時，緬甸陷入內戰，大部分地區持續爆發衝突。

近來外界對翁山蘇姬健康惡化的憂慮升高，她的兒子阿里斯（Kim Aris）去年底受訪路透一度表示，已2年沒有收到關於母親的消息，並公開要求緬甸軍方提出證據，證明母親仍然在世。

這次會面的時間點也受到關注。緬甸軍政府領導人、現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）預定8月6日訪問泰國，與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會談。泰國此前一直希望促成與翁山蘇姬會面，也表明願意加強與緬甸軍方支持政府的接觸。

東南亞各國外交部長7月12日才在曼谷與緬甸外交部長丁蒙瑞（Tin Maung Swe）舉行非正式會議，是2021年政變以來，各國外長首次與緬甸軍方支持政府的代表面對面接觸。

緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員...
緬甸軍政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬（左）當日在首都與紅十字國際委員會緬甸代表德巴克（右）會面。（路透）

緬甸軍政府3日公布4張有關翁山蘇姬的照片，其中一張是寫有她名字的生日蛋糕。（美聯...
緬甸軍政府3日公布4張有關翁山蘇姬的照片，其中一張是寫有她名字的生日蛋糕。（美聯社）

緬甸軍政府3日罕見公布翁山蘇姬照片，可見她正在切生日蛋糕。（美聯社）
緬甸軍政府3日罕見公布翁山蘇姬照片，可見她正在切生日蛋糕。（美聯社）

精華 FAQ

  • 軍方支持的政府3日罕見公布4張照片，顯示81歲的翁山蘇姬在奈比多與紅十字國際委員會代表會面，並出現在疑似住所內切生日蛋糕，證明她仍在世。

  • 因為自2021年軍方政變後，翁山蘇姬一直被監禁，外界長期無從得知她的確切地點與健康狀況；這次曝光被視為她近年來少見與外國官員接觸的畫面。

  • 她的兒子阿里斯去年底受訪時表示，已2年沒有母親消息，擔心她可能已過世，因此要求緬甸軍方提出「生存證明」，證明翁山蘇姬仍然活著。

翁山蘇姬 緬甸

上一則

熱浪襲歐 萊茵、多瑙河水位新低 東歐電力告急

延伸閱讀

東南亞詐騙集團全球擴散 亞洲協會座談 找尋打詐解方

東南亞詐騙集團全球擴散 亞洲協會座談 找尋打詐解方
華郵披露川普擬出兵馬利 恐成川普2.0動武第8國

華郵披露川普擬出兵馬利 恐成川普2.0動武第8國
敘利亞等國移民針對臨時保護身分對川普政府提出違憲挑戰

敘利亞等國移民針對臨時保護身分對川普政府提出違憲挑戰
泰國南部襲擊事件釀5死6傷 軍方展開大規模追緝

泰國南部襲擊事件釀5死6傷 軍方展開大規模追緝

熱門新聞

大批移民31日從西班牙飛地休達返回摩洛哥。(美聯社)

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

2026-07-31 11:43
從阿曼望向荷莫茲海峽，一艘船隻正通過。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

2026-08-02 16:02
圖為伊朗研製的「佐勒法卡爾」（Zolfaghar）短程固體燃料戰術彈道飛彈。（歐新社）

報復華府空襲 伊朗：摧毀3架美軍駐約旦F-35

2026-07-30 08:43
中東戰火持續之際，伊朗正尋求補強防空能力。路透報導，知情人士透露，伊朗預計在數周內接收首批最多400套中國製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約6000萬至7000萬美元。（路透）

路透：伊朗數周內接收最多400套中製肩射防空飛彈

2026-07-29 04:15
西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

西班牙總理批評一些歐盟成員國「自私」

2026-08-01 12:09
日本熊本縣鹿島町永旺購物中心28日強震後發生爆炸坍塌，研判可能多人死亡，救援持續。(路透)

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

2026-07-28 08:37

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」