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希臘救火直升機相撞墜毀釀2死 螺旋槳絞機身畫面曝光

編譯盧思綸／即時報導
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希臘野火燒毀面積超越紐約市，已成為歐盟有紀錄以來規模最大的野火。（美聯社）
希臘野火燒毀面積超越紐約市，已成為歐盟有紀錄以來規模最大的野火。（美聯社）

BBC報導，希臘野火肆虐，2架執行滅火任務的消防直升機2日在雅典以西約65公里處空中相撞，造成1名丹麥籍飛行員及1名希臘消防局聯絡官死亡，另1名英國籍飛行員及1名希臘消防局聯絡官受輕傷。

▲ 影片來源：x平台＠Breaking911（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

希臘消防局表示，事故發生於阿提卡與維奧蒂亞交界處，當時2架向澳洲麥克德莫特航空公司（McDermott Aviation）租用的貝爾（Bell）直升機，正投入一場大型野火的滅火行動。

現場影片顯示，其中1架直升機螺旋槳在空中擦撞絞入另1架直升機機體，前者隨即爆炸起火，墜入附近山谷；另1架則設法在低矮植被區緊急迫降。

希臘媒體報導，事故發生後2名生還者立即通報相撞情況，並協助引導救援人員前往墜機地點。希臘民防部消息人士指出，這名英國籍飛行員是野火季期間受聘的民間飛行員，並非英國與希臘之間任何援助或交流計畫的成員。

依照事故處理程序，希臘境內所有貝爾直升機目前已暫時停飛。不過，艾瑞克森空中吊車（Erickson Air-Crane）、契努克（Chinook）直升機以及加拿大航空工業（Canadair）滅火飛機仍持續投入救火。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對事故表達「最深切的哀痛」，並向死者家屬致哀。麥克德莫特航空也表示，正與相關當局密切合作調查事故。

這起空難正值希臘多地野火延燒，當地媒體形容消防人員正打一場「艱鉅大戰」。包括波爾托傑爾梅諾（Porto Germeno）、普薩薩（Psatha）、福基達（Fokida）、梅加拉（Megara）及凱法利尼亞（Kefalonia）等地，過去72小時已有超過500名消防員投入滅火。

野火也不只肆虐希臘。法國與西班牙上周稍早同樣爆發大規模火災，其中2場主要野火分別位於波爾多及馬德里附近。火勢目前雖已受到控制，但仍未完全撲滅，約30萬名一度被迫撤離的居民已陸續返回家園。

歐洲近期持續遭遇熱浪與野火侵襲。多數野火雖由人為因素引發，包括蓄意縱火或意外失火，但氣候變遷使高溫、乾燥等有利火災蔓延的條件更加頻繁。去年冬季氣候溫和且多雨，促使植被大量生長，之後接連高溫又讓植被迅速乾枯，進一步增加野火燃料。

精華 FAQ

  • 事故造成1名丹麥籍飛行員與1名希臘消防局聯絡官死亡，另有1名英國籍飛行員及1名希臘消防局聯絡官受輕傷，傷亡共計2死2傷。

  • 兩架向澳洲麥克德莫特航空公司租用的貝爾直升機，當時正投入雅典以西野火滅火行動，卻在阿提卡與維奧蒂亞交界處空中擦撞，導致一架爆炸起火墜入山谷。

  • 依事故處理程序，希臘境內所有貝爾直升機已暫時停飛，其他如Erickson Air-Crane、Chinook與Canadair仍持續救火；麥克德莫特航空也正配合當局調查。

澳洲 丹麥 野火

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