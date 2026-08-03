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10萬「祖先血統」排隊入籍加拿大 美國占一半 現在申請要等19個月

編譯中心／綜合2日電
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文章重點整理：

  • 重點一：C-3法案生效後，境外出生者可憑祖先文件申請加拿大公民。
  • 重點二：全球血統入籍排隊已近10萬宗，美國申請案占比超過51%
  • 重點三：加拿大移民部收緊審核，等待時間由15個月延長至19個月。

加拿大「公民法修正案」（C-3法案）2025年12月15日生效後，任何具備官方文件，證明其祖先是加拿大公民的境外出生者，均可申請加拿大公民身分。據了解，美加兩地移民顧問此前接獲的申請案件暴增10倍，反映出，美國民眾把取得加拿大國籍，視為保障自身及家庭安全的備用計畫。加國移民事務部門表示，目前約有5萬多美國人正在等候公民證書審核。 

根據加拿大移民、難民及公民部（IRCC）最新統計，截至2026年7月7日，血統公民權的全球排隊等待總量已從6月份的8萬2000宗，一舉衝破至9萬9500宗。美國人申請案也突破5萬900宗。在將近10萬宗的總排隊隊伍中，美國人依然穩居第一（占比超過51%）。由於排隊人數遠超預期，IRCC官方最新公布的預估等待時間已正式從15個月延長至19個月。

法案生效以來，美加兩地的移民顧問公司接獲的申請案件，從每月平均10起增加到100起。

移民律師詹森稱，C-3法案通過後，本身不在加拿大出生的公民，可以不受限制把其公民權一代傳一代。加拿大移民、難民和公民部公布，在去年12月15日至今年1月底，加拿大政府收到超過1.2萬份「血統公民權」申請，其中美國公民的申請數量最多，單在1月就有近2500名美國人提交申請。英國是憑藉血統入籍申請量第二高的國家，排在第三位的是法國申請人。

代辦移民申請的機構指出，川普去年重返白宮後的政策朝令夕改，政治環境動盪不定，很多美國人設法找新出路，加拿大新公民法生效後，激發很多美國人尋找在加拿大工作或居住的機會。舉例來說，一名美國人的曾祖父母擁有加拿大公民資格，他們就能以此為契機申請加拿大國籍。溫尼伯移民律師克拉克表示，加拿大政府事前沒有預料到C-3法案會引發如此大量申請，他曾直接與許多美國申請人交談，大多數人不滿川普政府的政策，決定尋求與加拿大重建聯繫，取回公民資格。

不過6月中旬，加拿大移民部因「內部指引不夠清晰」，擔心部分官員在證據不足的情況下就核發公民證，突然向全美約100名已拿到證書的申請人發出電郵，要求他們「限期交還（Surrender）」公民證，並對另外約6500宗已批准的案件進行覆核。此舉在美加兩地引發恐慌，部分剛移居加拿大的美國人差點淪為非法居民。經過7月初的加急覆核，其中33人的身分已自動恢復，其餘67案因使用了「非官方公開來源數據」仍在補件審查中。移民部強調，政策並非要取消美國人的資格，而是要全面實施7月的嚴格文件新標準。 這波7月最新的數據與新規顯示，C-3 法案的申請門檻在實務操作上已經顯著「變嚴、變慢」。

精華 FAQ

  • 凡能提出官方文件證明祖先曾是加拿大公民的境外出生者，都可依C-3法案申請公民身分，且可將公民權往下一代延續。

  • 截至2026年7月7日，全球等待量已達9萬9500宗，美國案超過5萬900宗，占比逾51%；官方預估等待時間也從15個月延長到19個月。

  • 移民部擔心部分官員在證據不足下核發證書，6月中旬曾要求約100人交還證書，並覆核約6500案，之後再以更嚴格標準重審。

加拿大 移民 美國公民

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