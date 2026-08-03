休達危機增至72死 逾4.8萬人返摩洛哥 街頭恢復正常
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西班牙在北非國家摩洛哥的飛地休達，連日來發生約6萬名移民" rel="154806">非法移民闖關事件，截至2日，已造成至少72人死亡。西班牙軍警3日在休達街頭巡邏，穿越規模不大邊界柵欄的大多數人已經於48小時內自願返回摩洛哥，街頭大致恢復正常，只剩下零星小群移民仍在當地徘徊。
北非多國有民眾因生計困難而想到歐洲討生活。最近在社媒謠傳西班牙罕見開放邊界下，大批非法移民鋌而走險越境湧入休達。休達為歐盟和非洲國家間極少數的幾個陸地邊界之一。
中央社引述法新社2日報導，7月30、31日和8月1日這三天，約6萬人進入休達。
地方官員指出，已確認這三天至少72人喪生，其中有些的死因是泳渡時溺斃，有些則在攀爬防波堤和邊界圍欄時被其他非法移民擠壓致死。
西班牙當局為了阻擋這些非法移民闖關而緊急架設海上浮動屏障，截至1日，有逾4.8萬人在48小時內返回摩洛哥。根據路透1日拍攝的影片，在西摩交界的塔拉哈爾，可見西班牙軍警嚴密巡邏，海灘幾乎空無一人。
對此，歐盟輪值主席國愛爾蘭指出，在22個成員國發表公開信疾呼下，已召集全部27個成員國的內政部長，預定4日開視訊會議討論。
西班牙內政部長格蘭德—馬拉斯卡指責人口販運網絡利用弱勢非法移民，錯誤解讀西班牙最高法院7月做出的一項判決，即經由海路踏上西班牙領土，包含以游泳或搭船方式，在沒有實體的邊境障礙下，西班牙執法人員不得立即遣返這些非法移民，必須依法律程序接受他們提出的庇護申請。
這次並非西摩首見越境的非法移民危機。約1萬名非法移民2021年進入休達，利用摩洛哥當局當時「故意」放寬對兩國邊境的管控空檔。
有分析家認為，摩洛哥正將非法移民問題當作對外國外交施壓的手段。摩洛哥自1956年獨立以來，就主張擁有休達及西班牙在摩洛哥的另一塊飛地：麥里亞的主權；西班牙則堅拒與摩洛哥舉行任何改變現狀的談判。
羅馬天主教宗良14世（Pope Leo XIV）3日在主日祈禱中特別提到休達情勢，表示他對此深感關切，期盼有「和平、穩定與正義」的解決方案。
根據報導，7月30日至8月1日約有6萬人進入休達，截至2日已確認至少72人死亡，部分死者溺斃，部分則在攀爬防波堤與圍欄時遭擠壓喪命。 內文指出，北非多國民眾因生計困難想前往歐洲，加上社媒流傳西班牙罕見開放邊界的謠言，讓許多非法移民誤判情勢，冒險越境進入休達。 西班牙緊急部署軍警與海上屏障，並批評人口販運網絡利用移民；歐盟已召集27國內政部長討論；外界則認為摩洛哥可能把移民問題當成外交施壓工具。
精華 FAQ
根據報導，7月30日至8月1日約有6萬人進入休達，截至2日已確認至少72人死亡，部分死者溺斃，部分則在攀爬防波堤與圍欄時遭擠壓喪命。
內文指出，北非多國民眾因生計困難想前往歐洲，加上社媒流傳西班牙罕見開放邊界的謠言，讓許多非法移民誤判情勢，冒險越境進入休達。
西班牙緊急部署軍警與海上屏障，並批評人口販運網絡利用移民；歐盟已召集27國內政部長討論；外界則認為摩洛哥可能把移民問題當成外交施壓工具。
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