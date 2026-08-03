休達危機增至72死 逾4.8萬人返摩洛哥 街頭恢復正常

截至2日，非法移民闖關西班牙在北非飛地休達的事件已增至72人死亡。圖為當地的西班牙維安人員1日正戒護這些人至定點。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 休達湧入約6萬名非法移民，已造成至少72人死亡。

休達湧入約6萬名非法移民，已造成至少72人死亡。 重點二： 逾4.8萬人已在48小時內返回摩洛哥，街頭逐步恢復正常。

逾4.8萬人已在48小時內返回摩洛哥，街頭逐步恢復正常。 重點三：西班牙與歐盟關注危機，並指控人口販運與摩洛哥施壓。

西班牙在北非國家摩洛哥的飛地休達 ，連日來發生約6萬名移民 " rel="154806">非法移民 闖關事件，截至2日，已造成至少72人死亡。西班牙軍警3日在休達街頭巡邏，穿越規模不大邊界柵欄的大多數人已經於48小時內自願返回摩洛哥，街頭大致恢復正常，只剩下零星小群移民仍在當地徘徊。

北非多國有民眾因生計困難而想到歐洲討生活。最近在社媒謠傳西班牙罕見開放邊界下，大批非法移民鋌而走險越境湧入休達。休達為歐盟和非洲國家間極少數的幾個陸地邊界之一。

中央社引述法新社2日報導，7月30、31日和8月1日這三天，約6萬人進入休達。

地方官員指出，已確認這三天至少72人喪生，其中有些的死因是泳渡時溺斃，有些則在攀爬防波堤和邊界圍欄時被其他非法移民擠壓致死。

西班牙當局為了阻擋這些非法移民闖關而緊急架設海上浮動屏障，截至1日，有逾4.8萬人在48小時內返回摩洛哥。根據路透1日拍攝的影片，在西摩交界的塔拉哈爾，可見西班牙軍警嚴密巡邏，海灘幾乎空無一人。

對此，歐盟輪值主席國愛爾蘭指出，在22個成員國發表公開信疾呼下，已召集全部27個成員國的內政部長，預定4日開視訊會議討論。

西班牙內政部長格蘭德—馬拉斯卡指責人口販運網絡利用弱勢非法移民，錯誤解讀西班牙最高法院7月做出的一項判決，即經由海路踏上西班牙領土，包含以游泳或搭船方式，在沒有實體的邊境障礙下，西班牙執法人員不得立即遣返這些非法移民，必須依法律程序接受他們提出的庇護申請。

這次並非西摩首見越境的非法移民危機。約1萬名非法移民2021年進入休達，利用摩洛哥當局當時「故意」放寬對兩國邊境的管控空檔。

有分析家認為，摩洛哥正將非法移民問題當作對外國外交施壓的手段。摩洛哥自1956年獨立以來，就主張擁有休達及西班牙在摩洛哥的另一塊飛地：麥里亞的主權；西班牙則堅拒與摩洛哥舉行任何改變現狀的談判。

羅馬天主教宗良14世（Pope Leo XIV）3日在主日祈禱中特別提到休達情勢，表示他對此深感關切，期盼有「和平、穩定與正義」的解決方案。