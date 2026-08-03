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引爆自製炸彈…莫斯科餐廳傳遭恐襲 3死21傷

編譯中心／綜合2日電
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莫斯科一家露天咖啡館附近1日發生爆炸，造成3人死亡、21人受傷。（新華社）
莫斯科一家露天咖啡館附近1日發生爆炸，造成3人死亡、21人受傷。（新華社）

一枚簡易爆炸裝置1日晚間8時左右在首都莫斯科市中心一間餐廳引爆，至少造成三 人死亡，其中包括攜帶炸彈的女子。莫斯科市長索比亞寧2日說，此次爆炸事件是一宗「殘忍的恐怖襲擊」，執法機關正在調查具體情況。俄羅斯國家反恐委員會通報稱，爆炸係自製爆炸裝置所致。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄羅斯國家反恐委員會（NAC）表示，一枚簡易爆炸裝置在莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）的高級義大利餐廳Balzi Rossi引爆，至少導致21人受傷。

俄羅斯國家反恐委員會指出，這場爆炸的三名死者分別是一名試圖攜帶簡易爆炸裝置進入餐廳的身分不明女子、一名保全及一名顧客。

這名女子企圖將簡易爆炸裝置偷偷帶入餐廳但遭保全攔阻，爆炸隨後發生。

莫斯科調查委員會（Moscow Investigative Committee）告訴RIA，這起攻擊事件仍在調查中。

路透報導，俄羅斯當局並未公布傷亡者姓名，也沒有透露他們認為誰是可能涉案者。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）引述自身消息來源報導，炸彈原本是要造成餐廳露天座位區顧客死傷。

工商日報還推測，這枚炸彈可能是由他人遙控引爆，而攜帶炸彈的女子或許並不知道這是爆炸裝置。

庫德林斯卡亞廣場附近爆炸事件是否涉及烏克蘭，俄羅斯官附近員尚未發表評論。

精華 FAQ

  • 俄羅斯官方通報稱，事件造成3人死亡、至少21人受傷。死者包括試圖攜炸彈進入餐廳的女子、餐廳保全，以及一名顧客。

  • 莫斯科市長索比亞寧將此案稱為殘忍的恐怖襲擊，國家反恐委員會也指稱是自製爆炸裝置引爆，相關執法機關仍在調查細節。

  • 官方尚未公布死傷者姓名，也未指認可能涉案者；媒體則推測炸彈可能被遙控引爆，至於是否涉及烏克蘭，俄方尚未表態。

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