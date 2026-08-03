熱浪襲歐 萊茵、多瑙河水位新低 東歐電力告急

多瑙河部分乾涸，匈牙利帕克什核電廠停運。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 萊茵河與多瑙河水位創低，衝擊歐洲航運、供電與農業。

萊茵河與多瑙河水位創低，衝擊歐洲航運、供電與農業。 重點二： 匈牙利帕克斯核電廠因冷卻水不足，首次全面停機。

匈牙利帕克斯核電廠因冷卻水不足，首次全面停機。 重點三：野火在希臘、法國與西班牙延燒，多國民眾被迫撤離。

歐洲持續遭熱浪 與乾旱侵襲，不僅萊茵河與多瑙河水位降至歷史低點，衝擊航運、能源供應及農業，野火 也在希臘、法國及西班牙延燒。匈牙利更因冷卻水不足，首度全面關閉唯一核電廠，德國 則預估第三季經濟將因此受創，顯示極端天候已同步衝擊歐洲經濟與基礎設施。

歐洲自5月以來高溫少雨，萊茵河水位持續下降。德國聯邦水道與航運管理局數據顯示，科隆與魯爾工業區觀測站8月2日測得水位分別僅68公分及153公分，創下或追平歷史最低紀錄。德國內河航運協會指出，雖然萊茵河尚未封航，但貨船為避免擱淺，載貨量已降至平日約三分之一至一半，部分航線運費上漲三至四倍，物流成本同步增加。

德國基爾世界經濟研究所（IfW）估計，乾旱將使德國第三季國內生產毛額（GDP）減少0.2個百分點，經濟損失約10億至20億歐元（約11.6億至23.2億美元）。研究所指出，化工、鋼鐵及石油等仰賴河運的大宗原料產業首當其衝，公路與鐵路短期內難以完全取代河運功能。

能源供應同樣受到影響。匈牙利總理馬格雅表示，因多瑙河水位低於反應爐冷卻所需標準，位於布達佩斯南方的帕克斯核電廠（Paks Nuclear Power Plant）2日起全面停機，成為該廠44年來首次完全停止運轉。該核電廠供應全國約四成電力，停機後匈牙利將更依賴進口電力。政府已要求包括汽車製造與電池工廠在內的大型工業用戶減少用電，並完成相關法規，以便必要時實施強制限電措施。

多瑙河低水位也波及羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克及摩爾多瓦等東歐其他多國電力供應。羅馬尼亞切爾納沃德核電廠（Cernavodă Nuclear Power Plant）已有反應爐停機，代理總理博洛揚呼籲民眾節約用電；塞爾維亞水文專家弗拉迪科維奇接受國家廣播公司RTS訪問時表示，當地8月「幾乎肯定」實施供水限制。摩爾多瓦能源部長榮吉圖則表示，多瑙河水位下降可能暫時減少區域電力供應，並推高尖峰時段電價。

除能源危機外，野火災情也持續擴大。路透報導，在強風吹襲下，希臘雅典周邊多地居民接獲撤離命令，部分居民已由海路疏散；法國東南部瓦爾省（Var）山區一處野火復燃，迫使近2500人撤離。瓦爾省省長西蒙．巴柏（Simon Babre）表示，火勢延燒約1800公頃後已再度趨於穩定。西班牙則持續撲救多處野火。中部全國緊急狀態雖已解除，但北部雷昂省（León）再有新火場出現；東部加斯德倫省（Castellón）巴爾德烏克索（La Vall d'Uixó）延燒近7天、面積約1萬公頃的野火已獲控制，撤離居民全部返家。警方表示，由於發現兩處獨立起火點，不排除有人蓄意縱火。

萊茵河水位創新低，德國科隆船隻如停泊在陸地面。（路透）