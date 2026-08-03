秘魯觀光飛機墜毀 11名義德西遊客和2機組人員罹難

秘魯一架飛越納斯卡線（Nazca Lines）的輕型飛機墜毀。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 秘魯納茲卡線上空觀光機墜毀，造成13人全數罹難。

秘魯納茲卡線上空觀光機墜毀，造成13人全數罹難。 重點二： 機上載有11名義德西遊客與2名機組人員，皆不幸身亡。

機上載有11名義德西遊客與2名機組人員，皆不幸身亡。 重點三：事故發生前曾通報緊急狀況，墜機原因仍待官方調查。

秘魯一架小型觀光 飛機1日飛越秘魯南部納茲卡線（Nazca Lines）上空時墜毀，造成13人罹難。當局表示，機上搭載11名來自義大利 、德國 和西班牙的外籍遊客，以及2名機組人員。

中央社綜合路透和法新社報導，秘魯運輸與通訊部在聲明中指出，失事的是隸屬秘魯本地航空公司Aerodiana的賽斯納（Cessna）Caravan C-208型客機。

根據運輸部說法，這架飛機約在當地時間下午12時10分自皮斯科（Pisco）機場起飛；下午1時左右，機組人員曾向納茲卡機場塔台通報緊急狀況，隨後所有無線電聯繫中斷。

飛機最後墜毀在距納茲卡市約6公里、距納茲卡線遺址約19公里的索科斯（Socos）地區。

根據秘魯廣播公司RPP報導，飛機墜毀後即起火燃燒，導致救援工作無法展開。消防隊與警察已趕往現場滅火並展開初步救援行動。

RPP另報導，罹難者包括7名義大利人、2名德國人和2名西班牙人。

墜機原因尚不明朗，政府表示正調查事故原因。

納茲卡線是秘魯最知名的觀光景點之一，於1994年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，包含一系列約於西元前500年至西元500年間在沙漠中刻劃的巨大動物輪廓與幾何圖案，但真正的意涵至今未解。

這些沙漠平原上的巨大地畫每年吸引約10萬名遊客，遊客通常搭乘小型飛機於空中俯瞰圖案，每天從皮斯科機場出發的觀光小飛機就達數十架。

天候方面，1日出現時速超過40公里的強風吹起大量沙塵並降低能見度，附近瑪麗亞賴歇（Maria Reiche）機場起飛的納茲卡線觀光航班一度暫停。

當地媒體也指出，強風導致一架搭載兩名秘魯籍遊客的小型飛機，以及另一架載有6名外籍旅客的飛機，改降馬科納（Marcona）機場。