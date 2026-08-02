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摩洛哥稱休達移民潮釀11死 西班牙統計已72人喪生

中央社／拉巴特、休達2日綜合外電報導
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摩洛哥內政部指出，本週有11人於嘗試前往西班牙位在北非的飛地休達期間喪命。當時有數以萬計移民試圖進入當地。

法新社報導，馬德里當局則表示，至少有72人喪生。拉巴特當局指出，有10人溺水身亡，另有1人從岩石區摔落而喪生。

據估計，期間約有6萬人湧入休達（Ceuta），其中多數是游泳進入。但是自從這個西班牙領地爆發這起歷來最大規模越境事件以來，多數人已經返回摩洛哥。

西班牙政府派駐休達的代表崔亞諾（Miguel Angel Perez Triano）在被問到死亡人數時告訴記者：「我們目前掌握的最新數字是72人。」

7月29日至31日突然有大量移民湧入之後，當地已經大致上恢復正常，西班牙軍警今天在休達街頭巡邏。穿越規模不大邊界柵欄的大多數人已經於48小時內自願返回摩洛哥，只剩下零星小群移民仍在當地徘徊。

西班牙將這起事件矛頭指向犯罪集團，表示他們散布謠言，聲稱近期西班牙最高法院有關移民的裁決將使移民更容易入境。

部分分析人士認為，摩洛哥可能有意放行移民，藉此向西班牙進行外交施壓，因為馬德里近來與拉巴特宿敵的阿爾及利亞改善關係。

2021年約有1萬名移民進入休達，當時摩洛哥放寬邊境管制，藉以向西班牙施壓。

羅馬天主教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在主日祈禱中特別提到休達情勢，表示他對此深感關切，期盼有「和平、穩定與正義」的解決方案。

精華 FAQ

  • 摩洛哥內政部表示本週有11人死亡，其中10人溺水、1人從岩石區墜落；西班牙政府則稱最新掌握的死亡人數至少達72人，兩方統計差距很大。

  • 據估計約有6萬人湧入休達，多數是直接游泳進入這個西班牙北非飛地。事件在7月29日至31日爆發後，許多人在48小時內自願返回摩洛哥。

  • 西班牙認為事件可能由犯罪集團散布謠言引發；部分分析人士則認為，摩洛哥可能刻意放行移民，藉此對西班牙施壓，因馬德里近期改善與阿爾及利亞關係。

內政部 移民 休達

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