西班牙難民危機 急築500米海上圍欄 人民批「國家變地獄」

西班牙民眾對總理桑切斯爆發強烈不滿，怒轟他將國家變成移民充斥的「第三世界」地獄；警察和西班牙士兵1日護送一大群移民前往邊境，準備將他們帶離西班牙。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 休達爆發大規模移民潮，5萬至6萬名摩洛哥人湧入。

休達爆發大規模移民潮，5萬至6萬名摩洛哥人湧入。 重點二： 西班牙緊急在海上邊界架設500公尺圍欄並遣返闖入者。

西班牙緊急在海上邊界架設500公尺圍欄並遣返闖入者。 重點三：危機引發至少67死與國內怒火，歐盟將開會協調因應。

西班牙北非屬地休達 （Ceuta）近日爆發前所未有的移民 危機，數萬名摩洛哥人突然湧入，引發嚴重的人道災難與社會動盪，為因應這波闖越潮，西班牙政府1日在其與摩洛哥之間的海上邊界，緊急架設了一道長500公尺的圍欄。

綜合美聯社與外媒報導，7月30至31日期間約有5萬至6萬人突然湧入休達，西班牙政府證實，這場危機已造成至少67人死亡，部分人不幸溺斃，另有人在爭相跨越防波堤圍欄時死於踩踏。

1日上午，仍有少數人游抵休達市區的塔拉哈爾海灘(Tarajal beach)，隨即被西班牙士兵攔下並護送遣返回摩洛哥。西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡(Fernando Grande-Marlaska)強調，對違法者毫不留情，並指出摩洛哥是可靠的合作夥伴，正是雙方的合作才讓西班牙在24小時內扭轉局面。

然而，許多滯留的移民飢腸轆轆且怒氣沖沖，因找不到住處與食物而決定返回，但也有部分人表示無論如何都決心留下。一名即將離開的摩洛哥人拉姆齊茲(Ouail Lamzeiz)說：「我在休達待了八天，本來快要在難民中心找到床位了，但我已經好幾天沒吃飯了。就連那裡的摩洛哥人也沒幫上忙。」

23歲的摩洛哥人哈特里(Mohamed Hatri)說：「他們把所有店都關了，讓我們買不到任何吃的，逼我們回國。」但他表示，他和一些人決心留下來，「不管餓不餓」。

這場移民危機也點燃了西班牙國內的滔天民怨，民眾將矛頭指向社會黨籍總理桑切斯（Pedro Sanchez），怒轟其無限制的邊境開放政策，將國家變成移民充斥的「第三世界」地獄。當桑切斯前往休達視察時，遭到憤怒的當地居民包圍抗議、大聲噓聲並要求下台。

有當地居民哽咽表示，感到被政府徹底拋棄，治安惡化、店鋪關閉且警察不堪重負。

一名在紐約就讀的21歲西班牙裔義大利籍學生向紐約郵報表示，人們甚至不得不給自家公寓陽台圍上刺絲網，現在的西班牙簡直就像個第三世界國家，其住在馬拉加的祖父母也直言西班牙已經徹底失控，政府居然將護照與居留權發給帶有犯罪前科和疾病的非法入侵者。

此外，輿論與反對黨也對政府展開猛烈抨擊。右翼民聲黨（Vox）領袖阿巴斯卡爾重砲抨擊總理是「叛徒和黑手黨」，指控其施政導致住房與醫療系統崩潰；右翼人民黨馬德里自治區主席阿尤索則指責桑切斯是為了掩蓋政治醜聞，才蓄意允許危機發生。與此同時，歐盟官員已證實，面對這場嚴峻局勢，歐盟各國部長將於4日召開緊急視訊會議，商討因應對策與歐盟整體的協調之道。

西班牙總理桑傑士針對休達移民危機發言。(歐新社)

一名受傷的摩洛哥人，在西班牙士兵協助下，從西班牙屬地休達返回摩洛哥。(美聯社)