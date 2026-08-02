售世界盃股權挨轟 FIFA主席喊卡 恐衝擊連任

國際足球總會(FIFA)主席英凡提諾出售世界盃股權計畫受阻。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英凡提諾提議將世界盃商業化並售出20%股權。

英凡提諾提議將世界盃商業化並售出20%股權。 重點二： 歐洲、中北美及亞洲足聯強烈反對並批評程序失當。

歐洲、中北美及亞洲足聯強烈反對並批評程序失當。 重點三：在各方施壓下，英凡提諾宣布這項提案不再推進。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾日前突然拋出把世界盃 足球賽成立商業公司，並把20％股份賣給私人企業的計畫，招致歐洲、中北美暨加勒比海地區、亞洲等三大足聯強力抨擊抵制，以及兩位FIFA高層公開批評後，英凡提諾1日發表聲明宣布：「這項提案不會繼續推進。」

英凡提諾原被看好明年3月再度在無競爭對手下，第四度當選國際足協會長，這場「賣世盃風暴」已重挫英凡提諾的聲譽與領導威信，恐衝擊他明年角逐連任國際足協會長的勝算。

中北美洲及加勒比海足球協會透過聲明指出：「這起近期發生的片面且極其惡劣的治理與領導失當之舉，延續了其一貫的失誤與類似行徑的模式。」並強調「全面檢討本屆主席的領導表現已刻不容緩。」

綜合媒體報導，FIFA上周宣布計畫成立一家商業子公司，負責經營世界盃與俱樂部世界盃等重大賽事。根據計畫，這家子公司將開放少數私人投資入股，英凡提諾宣稱最高可望籌到42億美元，藉此「加速推動全球足球發展」。然而，面對全球強烈反對聲浪，英凡提諾1日宣布不再推動這項計畫。

歐洲足協（UEFA）此前表明「不能把世界盃當作投資產品」，威脅若國際足協落實有關股權計畫，歐洲足協旗下55個成員會杯葛國際足協所有賽事。CONCACAF也批評決策流程「缺乏正當程序」，指摘國際足協主事者「在與相關管理機構和利益相關方討論之前，就已制定並公開方案」。

亞洲足協強調，「任何可能重塑足球運動商業和財務未來的決策，在提交決策機構前，都需要與利益攸關各方全面磋商」。國際足協營運總監拉摩爾批評這是「一個人的獨斷項目」，美國籍的國際足協高級顧問科代羅日前更辭職抗議。

雖然國際足協前日堅稱「沒有人出賣足球」，但BBC引述消息人士稱，中北美洲及加勒比海足協旗下足總大多正逐漸甚至完全對英凡提諾失去信任。挪威足總主席克拉韋內斯說：「我目前的印象是，他已失去了相當多的信任。」